ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

PowerLife Plancha de vapor

Descontinuado

Asistencia

PowerLifePlancha de vapor

GC2994/20

PowerLife Plancha de vapor

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF archivo, 132.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2994/20 - English (US)

  • PDF archivo, 962.3 kB
  • 13 March 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.