Descontinuado
Vapor: 50 g/min, golpe de vapor: 220 g
Suela T-ionicGlide
Apagado de seguridad + antisarro
2600 watts
La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El control de vapor automático elimina la preocupación de seleccionar la cantidad de vapor que necesita. Solo seleccione la temperatura de las prendas que va a planchar y listo.
La punta fina de la plancha Philips Azur Performer es precisa de 3 maneras: tiene una punta bien definida, una ranura para botones y un diseño elegante de la boquilla. La punta de precisión triple le permite llegar incluso a las zonas más difíciles, como alrededor de los botones o entre los pliegues.
Premios
4.9
de 5
23
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Ex flaca
10/08/2020
Argentina
El producto es muy bueno .
Las funciones son maravillosas Es fácil de usar y limpiar La recomiendo a todos mis familiares y amigos
Ventajas
El apagado automático si se olvida enchufado
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor
bealin
02/08/2020
Argentina
espectacular
Es una plancha maravillosa , liviana, con el cable del largo necesario y q gira según las necesidades. Además su vapor es parejo y abundante. Plancha todo tipo de prendas sin dejar arrugas , fácilmente y sin estropear las mismas. Sencillamente no la cambiaría por nada
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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Lucybella
17/07/2020
Argentina
Espectacular !! Supero mis expectativas...
Realmente siempre quise tener una plancha así es súper liviana el cable es muy cómodo por su largo ,es esencial el tema de la limpieza del sarro porque en mi zona el agua es muy dura, lo bueno que ahora puedo usar esa agua y tengo que comprar aparte, tiene corte de luz eso está de 10 a veces nos ponemos hacer cosa y la plancha queda ecendida y consume luz con esa función después de unos segundos corta ...realmente la recomiendo superó mis expectativas. Gracias PHILIPS
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor
En comparación con una plancha de vapor estándar de 2200 W de Philips