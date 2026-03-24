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Planchado
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Azur Performer Plus Plancha de vapor
Descontinuado
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GC4527/00
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 - English (US)
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Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips no produce vapor
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