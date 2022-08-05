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Descontinuado

AzurPlancha de vapor

GC4563/30

4.4
| (14) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

1 premio

Rendimiento de vapor garantizado
Gracias a nuestro diseño innovador, las partículas de sarro se rompen fácilmente y se retienen automáticamente en el recipiente de sarro extraíble. El sarro se puede lavar fácilmente en menos de 15 segundos, lo que permite obtener grandes resultados a lo largo del tiempo.
Ver todos los beneficios

Con sistema de liberación rápida del sarro mejorado

Rendimiento de vapor garantizado

  • 50 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 230 g

  • Base SteamGlide Advanced

Salida de vapor de hasta 230 g para eliminar con facilidad arrugas rebeldes

Salida de vapor de hasta 230 g para eliminar con facilidad arrugas rebeldes

Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente

Se calienta con rapidez y brinda un rendimiento potente para planchar rápidamente

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

14

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3

05/08/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

GRAN PLANCHA

Parece grande y pesada , pero al usarla, se vuelve liviana y del tamaño correcto para todo tipo de prenda

Ventajas

Modo de uso y elegancia al verla

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4563/30 Plancha de vapor

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08/04/2021

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Plancha las prendas con resultados excelentes y no mancha. Y además, es fácil de limpiar el sarro para que no se obstruyan los conductos.

Ventajas

Diseño y uso de agua de la canilla

Contras

El indicador de máximo se agua no es muy visible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4563/30 Plancha de vapor

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06/04/2021

Argentina

Argentina

EL PRODUCTO CUMPLE MIS EXPECTIVAS DE PLANCHADO.

PORQUE ME ES PRACTICA, PLANCHA MUY BIEN EN LA SELECCION DE TEJIDOS.PERO UNA SOLA OBSERVACION EL LLENADO NO ME RESULTA MUY COMODO POR EL COLOR DE LA PLANCHA. ME CUESTA VER EL NIVE DE AGUA.

Ventajas

CASI TODO.

Contras

EL COLOR OSCURO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4563/30 Plancha de vapor

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