Descontinuado
50 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 230 g
Base SteamGlide Advanced
Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.
Se calienta con rapidez y brinda un rendimiento potente para planchar rápidamente
La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Premios
4.4
de 5
14
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
05/08/2022
Argentina
Comprador verificado
GRAN PLANCHA
Parece grande y pesada , pero al usarla, se vuelve liviana y del tamaño correcto para todo tipo de prenda
Ventajas
Modo de uso y elegancia al verla
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4563/30 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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Clauchi
08/04/2021
Argentina
Empleado de Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Plancha las prendas con resultados excelentes y no mancha. Y además, es fácil de limpiar el sarro para que no se obstruyan los conductos.
Ventajas
Diseño y uso de agua de la canilla
Contras
El indicador de máximo se agua no es muy visible
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Uma83
06/04/2021
Argentina
EL PRODUCTO CUMPLE MIS EXPECTIVAS DE PLANCHADO.
PORQUE ME ES PRACTICA, PLANCHA MUY BIEN EN LA SELECCION DE TEJIDOS.PERO UNA SOLA OBSERVACION EL LLENADO NO ME RESULTA MUY COMODO POR EL COLOR DE LA PLANCHA. ME CUESTA VER EL NIVE DE AGUA.
Ventajas
CASI TODO.
Contras
EL COLOR OSCURO
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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