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Azur Plancha de vapor

Descontinuado

Asistencia

AzurPlancha de vapor

GC4563/30

Azur Plancha de vapor

Descontinuado

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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4563/30 - English (US)

  • PDF archivo, 956.3 kB
  • 27 July 2024

GC4500 series_Asian_[04521]_user manual - English (US)

  • PDF archivo, 2.4 MB
  • 8 July 2025

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