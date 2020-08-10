Descontinuado
Con jarra de vidrio
Blanco y azul
Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
El cable de repuesto se puede almacenar en el compartimento debajo de la cafetera. Permite colocar la cafetera de manera elegante en la cocina.
4.3
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Snalgur
10/08/2020
Argentina
Excelente cafetera! No quema el cafe
Excelente cafetera, no quema el cafe! La llevo años usandola!!!
Ventajas
Muy buena, su calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/70 Cafetera
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/70 Cafetera
Date of Use 2018-08-10
capuccinodecaca91
26/09/2013
Argentina
aguante la cafetera forever alone
cafetera todo terreno, se la viene bancando hace 2 años y medio, me hace un cafe re copau, mientras tira olorcito y hace gargaras, que mas se puede pedir? nunca se rompio ni se porto mal, gracias a todos los niños asiaticos que dan su vida por mi cafe!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/70 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/70 Cafetera
Remc22
18/04/2021
Peru
Comprador verificado
Me encanta
Porque todos los productos de esta marca son de muy buena calidad y durabilidad.
Ventajas
Excelente calidad, no sólo tengo la cafetera, sino la licuadora y el extractor de jugos. Poderoso motor!!!
Contras
No consigo el repuesto de la jarrita de mi cafetera y el vaso de mi licuadora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera
Date of Use 2019-04-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera
Date of Use 2019-04-18