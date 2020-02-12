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Descontinuado

Saeco Intelia DeluxeCafetera espresso superautomática

HD8906/01

4.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

La calidad que exige y la facilidad de uso que espera

Saeco presenta Intelia Deluxe. Este artefacto tecnológico, diseñado de manera inteligente, proporciona calidad demostrada, comodidad y un café increíble. Con su carcasa de acero inoxidable y un diseño atemporal, Intelia representa la artesanía italiana.

Ver todos los beneficios

Diseño italiano atemporal

La calidad que exige y la facilidad de uso que espera

  • 6 opciones de bebidas

  • Recipiente integrado para la leche

  • Acero inoxidable

  • AquaClean

20 000 tazas de café más fino gracias a los molinillos de cerámica duraderos

20 000 tazas de café más fino gracias a los molinillos de cerámica duraderos

Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento: extraiga todos los mejores sabores y aromas, y obtenga sabores de café superiores en un máximo de 20 000 tazas.

Disfrute 6 bebidas al alcance de su mano

Disfrute 6 bebidas al alcance de su mano

Disfrute una amplia variedad de bebidas en cualquier momento. Ya sea si tiene antojo de un espresso, un café o una receta a base de leche, su cafetera superautomática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Incluye AquaClean para hasta 5000* tazas sin tener que eliminar los depósitos de sarro

Incluye AquaClean para hasta 5000* tazas sin tener que eliminar los depósitos de sarro

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado, diseñado para mejorar la calidad del café mediante la purificación del agua. También evita la acumulación de sarro en el circuito de agua de su cafetera: prepare hasta 5000 tazas* sin tener que eliminar los depósitos de sarro reemplazando el filtro de forma periódica.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

12/02/2020

España

España

Comprador verificado

la cafetera fenomenal,muy buena compra

me gusta todo de ella es fantastica,facil de limpiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cafetera espresso superautomática Intelia Deluxe HD8906/01

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30/01/2016

España

España

La acabo de probar

La he puesto en marcha y estoy encantado , fácil de hacerla funcionar (ya veremos las limpiezas) estoy con mis primeros cafés que no me tomo y salen con abundante crema, café malote para que se asiente y quite sabor de nueva, la veo practica y sencilla, de momento no me a parecido que gastase mucha agua en limpieza, tendré que verla con el tiempo,muero buenas impresiones ya diré algo más si vuelvo por la página, ya que lo que buscaba era saber lo e gasta en stamby .

Sí, recomiendo este producto

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13/01/2016

España

España

Producto fantástico. Visión comercial NULA. VER RESEÑA.

Habría comprado el producto, que lo conozco desde mi estancia en Alemania, PERO AQUÍ PHILIPS HACE LO QUE LE DÁ LA GANA. EN ALEMANIA , SI SE MOLESTAN EN VER LA PÁGINA CORRESPONDIENTE, COMPROBARÁN QUE SE PUEDE TAMBIÉN PAGAR POR TRANSFERENCIA, COMO ES NORMAL EN UROPA. NO ME APETECE QUE ME OBLIGUEN A USAR TARJETAS.

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en el reemplazo de ocho filtros según lo indique la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de limpieza y enjuague.

  2. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza