Descontinuado
La calidad que exige y la facilidad de uso que espera
Saeco presenta Intelia Deluxe. Este artefacto tecnológico, diseñado de manera inteligente, proporciona calidad demostrada, comodidad y un café increíble. Con su carcasa de acero inoxidable y un diseño atemporal, Intelia representa la artesanía italiana.
6 opciones de bebidas
Recipiente integrado para la leche
Acero inoxidable
AquaClean
Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento: extraiga todos los mejores sabores y aromas, y obtenga sabores de café superiores en un máximo de 20 000 tazas.
Disfrute una amplia variedad de bebidas en cualquier momento. Ya sea si tiene antojo de un espresso, un café o una receta a base de leche, su cafetera superautomática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.
AquaClean es nuestro filtro de agua patentado, diseñado para mejorar la calidad del café mediante la purificación del agua. También evita la acumulación de sarro en el circuito de agua de su cafetera: prepare hasta 5000 tazas* sin tener que eliminar los depósitos de sarro reemplazando el filtro de forma periódica.
4.8
de 5
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
poppyss
12/02/2020
España
Comprador verificado
la cafetera fenomenal,muy buena compra
me gusta todo de ella es fantastica,facil de limpiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cafetera espresso superautomática Intelia Deluxe HD8906/01
Sí, recomiendo este producto
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Paladiun
30/01/2016
España
La acabo de probar
La he puesto en marcha y estoy encantado , fácil de hacerla funcionar (ya veremos las limpiezas) estoy con mis primeros cafés que no me tomo y salen con abundante crema, café malote para que se asiente y quite sabor de nueva, la veo practica y sencilla, de momento no me a parecido que gastase mucha agua en limpieza, tendré que verla con el tiempo,muero buenas impresiones ya diré algo más si vuelvo por la página, ya que lo que buscaba era saber lo e gasta en stamby .
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Kitzler
13/01/2016
España
Producto fantástico. Visión comercial NULA. VER RESEÑA.
Habría comprado el producto, que lo conozco desde mi estancia en Alemania, PERO AQUÍ PHILIPS HACE LO QUE LE DÁ LA GANA. EN ALEMANIA , SI SE MOLESTAN EN VER LA PÁGINA CORRESPONDIENTE, COMPROBARÁN QUE SE PUEDE TAMBIÉN PAGAR POR TRANSFERENCIA, COMO ES NORMAL EN UROPA. NO ME APETECE QUE ME OBLIGUEN A USAR TARJETAS.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en el reemplazo de ocho filtros según lo indique la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de limpieza y enjuague.
El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza