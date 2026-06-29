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Asistencia
HD8906/01
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¿Puedo utilizar un filtro diferente en mi cafetera espresso Philips/Saeco?
¿Cómo puedo eliminar los depósitos de cal de mi cafetera espresso Saeco Intelia?
Limpieza y mantenimiento de la cafetera espresso Philips
Cómo lubricar el sistema de preparación de mi cafetera espresso Philips
¿Cómo puedo ajustar el volumen de las bebidas de mi cafetera espresso Philips?
¿Cómo se usan las pastillas desengrasantes para cafeteras Philips?
Cómo eliminar los depósitos de cal de la cafetera espresso Philips
La bandeja de goteo de mi cafetera espresso Philips se llena rápidamente
El café de mi cafetera espresso de Philips no está suficientemente caliente
Mi cafetera espresso de Philips no se enciende
Mi cafetera espresso de Philips indica que vacíe el compartimento del café molido, pero ya está vacío
Mi cafetera espresso Philips no produce una espuma de leche de calidad
Los posos de café de mi cafetera espresso de Philips están aguados
No puedo extraer el sistema de preparación de mi cafetera espresso Philips
Mi cafetera espresso Philips desecha el café molido sin preparar el café
El café de mi cafetera espresso Philips está aguado
La cafetera espresso de Philips produce un ruido
Hay café molido debajo del engranaje de mi cafetera espresso de Philips
No sale agua del depósito de mi cafetera espresso Philips
Mi cafetera espresso de Philips no muele los granos de café
No sale café de mi cafetera espresso Philips
Aparece un código de error en mi cafetera espresso de Philips