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Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia
S7310/12
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¿Qué sistema es compatible con la afeitadora Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips serie 7000?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
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