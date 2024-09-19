Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Revestimiento Nano SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de control de movimiento
Cabezales flexibles 360-D
Garantía de hasta 5 años****
Un revestimiento protector se coloca entre los cabezales de la afeitadora y tu piel para ayudar a que la afeitadora se deslice con mayor suavidad. Fabricado con hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para ayudar a minimizar la irritación y facilitar un afeitado diario cómodo.
Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.
La tecnología de detección de movimiento analiza su forma de afeitarse y lo guía hacia un movimiento más eficiente. Tras solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***, lo que ayuda a mejorar la comodidad y la constancia en su rutina diaria.
4.2
de 5
403
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Arqcarranza
19/09/2024
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Quiero saber donde conseguir el repuesto del liquido para la autolimpieza
Ventajas
Buen afeitado
Contras
Repuesto del liquido para autolimpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sealfu63
11/08/2024
Argentina
Comprador verificado
Muy buena afeitadora, excelente rendimiento
Muy recomendable!! Muy buena calidad y rendimiento optimo!!
Ventajas
Relacion precio calidad
Contras
Sin inconbenientes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fordtinero
09/02/2024
Argentina
Comprador verificado
Excelente,!!!
Es excelente. Me encanta. Muy buen producto. Lo recomiendo 100%
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
en comparación con el material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019
Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.