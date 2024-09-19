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Descontinuado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7887/20

4.2
| (403) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips está diseñada para quienes se afeitan a diario y buscan un afeitado al ras y cómodo con protección adicional para la piel. Gracias a la avanzada tecnología SkinIQ, guía sus movimientos para ofrecer un mejor rendimiento y reducir el número de pasadas, incluso con una barba de 3 días.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Con tecnología SkinIQ

Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento Nano SkinGlide

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de control de movimiento

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Garantía de hasta 5 años****

Ayuda a reducir la fricción para una mayor suavidad y comodidad en la piel

Ayuda a reducir la fricción para una mayor suavidad y comodidad en la piel

Un revestimiento protector se coloca entre los cabezales de la afeitadora y tu piel para ayudar a que la afeitadora se deslice con mayor suavidad. Fabricado con hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para ayudar a minimizar la irritación y facilitar un afeitado diario cómodo.

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.

Lo orienta hacia una mejor técnica con menos pasadas

Lo orienta hacia una mejor técnica con menos pasadas

La tecnología de detección de movimiento analiza su forma de afeitarse y lo guía hacia un movimiento más eficiente. Tras solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***, lo que ayuda a mejorar la comodidad y la constancia en su rutina diaria.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

403

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

19/09/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto

Quiero saber donde conseguir el repuesto del liquido para la autolimpieza

Ventajas

Buen afeitado

Contras

Repuesto del liquido para autolimpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

11/08/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buena afeitadora, excelente rendimiento

Muy recomendable!! Muy buena calidad y rendimiento optimo!!

Ventajas

Relacion precio calidad

Contras

Sin inconbenientes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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09/02/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente,!!!

Es excelente. Me encanta. Muy buen producto. Lo recomiendo 100%

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. en comparación con el material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019

  4. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.