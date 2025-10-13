Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Afeitadoras para el rostro
Todas las series
Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia
S7887/20
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Guía de inicio rápido
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Todas (15)
¿Mi teléfono es compatible con Philips GroomTribe?
¿Qué afeitadoras Philips son compatibles con el sistema Quick Clean Pod?
¿Cuándo sustituir el cartucho de la estación de limpieza?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
Cable USB
ShaverMoldeador ajustable para barba de 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Recortador para nariz
SH71Cabezales de afeitado de repuesto
No puedo conectar mi afeitadora Philips a la aplicación GroomTribe
La afeitadora Philips hace mucho ruido
La afeitadora Philips no funciona
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.