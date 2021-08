Vemos las mejoras de la manera en la que los nuevos modelos de pago de los cuidados de la salud pueden funcionar para ofrecer un mejor cuidado a los pacientes. Reconocemos la necesidad no solo de innovar a través de la tecnología, sino de transformar la manera en la que se ofrece el cuidado, concentrándonos en los resultados del paciente, la valoración de quienes pagan y la expansión del acceso al cuidado para las poblaciones.



Pasar del volumen al valr es complejo en un ámbito en el que los incentivos, los procesos, las tecnologías y las culturas deben alinearse. Al aplicar nuestra experiencia clínica, nuestro análisis de datos y nuestras soluciones de telesalud dentro de un marco consultivo único, podemos acelerar la transición a un cuidado basado en la población. Conformamos alianzas con nuestros clientes para mejorar el ofrecimiento de cuidados, desde la sala de espera en el hospital hasta la sala de estar en el hogar. Juntos, podemos crear un mañana más saludable.



En una disertación en la conferencia "Hospitales del Mañana" del US News and World Report, que se realizó recientemente en Washington DC, Philipsy Banner Health exploraron estas ideas en una destacada sesión del panel de casos de estudio denominada "Transformación de la Prestación del Cuidado para la Gestión de Condiciones Crónicas y una Mejor Salud de la Población".