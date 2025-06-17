La apnea obstructiva del sueño afecta a millones de personas y representa un verdadero desafío cuando se trata de mantener la adherencia al tratamiento con CPAP.

Gracias a la innovación tecnológica, hoy es posible ofrecer terapias más personalizadas, cómodas y efectivas.

El Dr. Carlos Uchôa presenta cómo el CPAP DreamStation de Philips, con algoritmos inteligentes y conectividad avanzada, está facilitando la adaptación de los pacientes y mejorando su calidad de vida desde la primera noche de uso.