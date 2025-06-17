Perspectiva Del Cuidado del Sueño y la Salud Respiratoria
Dr. Frederic explora cómo el monitoreo remoto está fortaleciendo el vínculo entre pacientes y profesionales de la salud, integrándolos mejor al sistema y transformando la experiencia del cuidado
Dr. Frederic explora cómo el monitoreo remoto está fortaleciendo el vínculo entre pacientes y profesionales de la salud, integrándolos mejor al sistema y transformando la experiencia del cuidado
Dr. Carlos Uchôa comparte cómo las tecnologías del CPAP DreamStation están facilitando la adaptación a la terapia del sueño, mejorando la adherencia del paciente y optimizando el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. A través de innovaciones como Auto-Trak, Ez-Start y conectividad remota, se transforma la experiencia del cuidado y se impulsa una mejor calidad de vida.
Dr. Carlos Uchôa comparte cómo las tecnologías del CPAP DreamStation están facilitando la adaptación a la terapia del sueño, mejorando la adherencia del paciente y optimizando el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. A través de innovaciones como Auto-Trak, Ez-Start y conectividad remota, se transforma la experiencia del cuidado y se impulsa una mejor calidad de vida.
Especialista en Sueño – Ciencias Médicas
La apnea obstructiva del sueño afecta a millones de personas y representa un verdadero desafío cuando se trata de mantener la adherencia al tratamiento con CPAP. El Dr. Carlos Uchôa presenta cómo el CPAP DreamStation de Philips, con algoritmos inteligentes y conectividad avanzada, está facilitando la adaptación de los pacientes y mejorando su calidad de vida desde la primera noche de uso.
Gracias a la innovación tecnológica, hoy es posible ofrecer terapias más personalizadas, cómodas y efectivas.
La apnea obstructiva del sueño afecta a millones de personas y representa un verdadero desafío cuando se trata de mantener la adherencia al tratamiento con CPAP.
El Dr. Carlos Uchôa presenta cómo el CPAP DreamStation de Philips, con algoritmos inteligentes y conectividad avanzada, está facilitando la adaptación de los pacientes y mejorando su calidad de vida desde la primera noche de uso.
St. Lawrence Health System (Sistema de Salud St. Lawrence)
St. Lawrence Health System
(Sistema de Salud St. Lawrence)
El acceso a los servicios de salud sigue siendo un reto constante para las comunidades alejadas, especialmente para quienes viven con enfermedades respiratorias crónicas. Hoy, gracias a la evolución de la telemedicina, los profesionales pueden monitorear a sus pacientes a distancia y ayudarlos a reconectarse con el sistema de salud.
El Dr. Frederic Seifer comparte cómo esta tecnología está transformando la manera en que médicos y pacientes se relacionan, acercando el cuidado sin importar la distancia.
El acceso a los servicios de salud sigue siendo un reto constante para las comunidades alejadas, especialmente para quienes viven con enfermedades respiratorias crónicas.
Hoy, gracias a la evolución de la telemedicina, los profesionales pueden monitorear a sus pacientes a distancia y ayudarlos a reconectarse con el sistema de salud.
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