1. Schmidt HM, Roberts JM, Bodnar AM, et al. Thoracic multidisciplinary tumor board routinely impacts therapeutic plans in patients with lung and esophageal cancer: a prospective cohort study. Ann Thorac Surg. 2015;99(5):1719-1724. doi:10.1016/j.athoracsur.2014.11.019

2. Blagev DP, Lloyd JF, Conner K, et al. Follow-up of Incidental Pulmonary Nodules and the Radiology Report; J Am Coll Radiol 2014;11:378-383.

3. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. Press Release N° 263. Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018. 12 de septiembre de 2018.

4. Gildea TR, DaCosta Byfield S, Hogarth DK, Wilson DS, Quinn CC. A retrospective analysis of delays in the diagnosis of lung cancer and associated costs. Clinicoecon Outcomes Res. 2017;9:261-269.

5. Estimado con fines ilustrativos basado en diversos supuestos y expectativas con: Advisory Board. Calculadora de volumen e ingresos de la detección del cáncer de pulmón.

18 de noviembre de 2014. Actualizado el 12 de abril de 2016. Disponible en www.advisory.com/research/imagingperformance-partnership/resources/2014/lung-screeningtoolkit/lung-cancer-screening-calculator. Último acceso: 3 de agosto de 2020.

6. International Early Lung Cancer Action Program Investigators. Survival of patients with stage 1 lung cancer detected on CT screening. N Engl J Med. 2006;355:1763- 1771 DOI: 10.1056/NEJMoa060476