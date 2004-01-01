Convierta las imágenes en respuestas - un 50 % más rápido.

Compressed SENSE acelera las exploraciones de RM hasta en un 50 %⁷ sin prácticamente ninguna pérdida de calidad de imagen, lo que ayuda a acelerar el análisis de imágenes, aumentar la confianza en el diagnóstico y satisfacer las demandas de los médicos remitentes. Usted dedica menos tiempo a organizar y gestionar las exploraciones y más tiempo a atender a sus pacientes.