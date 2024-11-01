Mayor calidad de imagen en difusión, para todas las anatomías

Obtenga imágenes de difusión ecoplanares (EPI) hasta un 35% más rápidas¹, con la misma resolución espacial. O consiga hasta un 35% más de relación señal-ruido (SNR), en un tiempo de exploración similar². La SNR adicional abre la posibilidad de adquirir con mayor resolución espacial, mejorando la confianza clínica. Disfrute de una supresión de artefactos de movimiento en TSE de difusión, con tiempos de exploración hasta un 15% más cortos¹. La excepcional linealidad del gradiente limita la distorsión, incluso en campos de visión (FOV) grandes, y permite que las lesiones pequeñas sean visibles, lo que beneficia a aplicaciones como la difusión corporal total.