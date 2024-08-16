Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo

Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.