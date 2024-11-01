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LiteTouch se ha diseñado para ofrecer mayor comodidad y mejor administración de medicación en aerosol. De manera rápida y cómoda se adapta al contorno facial del paciente, lo que ofrece un ajuste seguro y suave para mayor cumplimiento terapéutico y efectividad del tratamiento.
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Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísArgentina (Español)
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