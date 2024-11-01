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LiteTouch Máscara de cámara inhaladora con válvula (VHC) LiteTouch

Máscara de cámara inhaladora

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LiteTouch se ha diseñado para ofrecer mayor comodidad y mejor administración de medicación en aerosol. De manera rápida y cómoda se adapta al contorno facial del paciente, lo que ofrece un ajuste seguro y suave para mayor cumplimiento terapéutico y efectividad del tratamiento.

Características
Tecnología Soft-seal

Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo

LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.

Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo

LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.

Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo

LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Máscara facial

La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla

LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.

La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla

LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.

La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla

LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
Estructura transparente

Estructura transparente para una fácil aplicación

El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.

Estructura transparente para una fácil aplicación

El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.

Estructura transparente para una fácil aplicación

El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
Disponible en tres tamaños

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
  • Tecnología Soft-seal
  • Máscara facial
  • Estructura transparente
  • Disponible en tres tamaños
Ver todas las características
Tecnología Soft-seal

Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo

LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.

Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo

LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.

Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo

LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Máscara facial

La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla

LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.

La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla

LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.

La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla

LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
Estructura transparente

Estructura transparente para una fácil aplicación

El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.

Estructura transparente para una fácil aplicación

El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.

Estructura transparente para una fácil aplicación

El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
Disponible en tres tamaños

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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