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OptiChamber Diamond

Cámara espaciadora y de inhalación

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La cámara espaciadora y de inhalación OptiChamber Diamond es más pequeña que la mayoría de las cámaras convencionales. El diseño intuitivo de OptiChamber Diamond mejora la administración de la medicación y el cumplimiento terapéutico para pacientes de todas las edades, en el hogar o en los hospitales.

Características
Válvulas de baja resistencia

Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente

Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.

Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente

Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.

Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente

Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Exclusiva boquilla graduada

Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas

El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.

Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas

El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.

Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas

El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Válvula espiratoria bien visible

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Fácil desarmado

Fácil desarmado para el mantenimiento

La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.

Fácil desarmado para el mantenimiento

La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.

Fácil desarmado para el mantenimiento

La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Cámara antiestática

Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar

OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.

Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar

OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.

Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar

OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Adaptador

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
Pitido de flujo alto

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Máscara de cámara espaciadora con válvula (VHC) LiteTouch

La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico

Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.

La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico

Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.

La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico

Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
Parte inferior plana

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
  • Válvulas de baja resistencia
  • Exclusiva boquilla graduada
  • Válvula espiratoria bien visible
  • Fácil desarmado
Ver todas las características
Válvulas de baja resistencia

Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente

Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.

Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente

Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.

Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente

Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Exclusiva boquilla graduada

Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas

El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.

Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas

El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.

Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas

El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Válvula espiratoria bien visible

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración

Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Fácil desarmado

Fácil desarmado para el mantenimiento

La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.

Fácil desarmado para el mantenimiento

La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.

Fácil desarmado para el mantenimiento

La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Cámara antiestática

Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar

OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.

Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar

OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.

Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar

OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Adaptador

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar

El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
Pitido de flujo alto

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni

Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Máscara de cámara espaciadora con válvula (VHC) LiteTouch

La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico

Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.

La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico

Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.

La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico

Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
Parte inferior plana

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede

Especificaciones

Materiales y mantenimiento
Materiales y mantenimiento
Cámara
  • Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) antiestático
Máscara LiteTouch
  • Silicona de policarbonato (PC)
Válvulas
  • Silicona
Mantenimiento
  • Se puede desmontar fácilmente para limpiar a mano con agua templada y detergente líquido
Datos de vida útil
  • Cambiar después de un año
Medidas:
Medidas:
Volumen
  • 140 ml
Largo
  • 14,2 cm (5,6")
Boquilla
  • Interfaces con conectores estándar de 22 mm
Materiales y mantenimiento
Materiales y mantenimiento
Cámara
  • Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) antiestático
Máscara LiteTouch
  • Silicona de policarbonato (PC)
Medidas:
Medidas:
Volumen
  • 140 ml
Largo
  • 14,2 cm (5,6")
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Materiales y mantenimiento
Materiales y mantenimiento
Cámara
  • Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) antiestático
Máscara LiteTouch
  • Silicona de policarbonato (PC)
Válvulas
  • Silicona
Mantenimiento
  • Se puede desmontar fácilmente para limpiar a mano con agua templada y detergente líquido
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  • 140 ml
Largo
  • 14,2 cm (5,6")
Boquilla
  • Interfaces con conectores estándar de 22 mm

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