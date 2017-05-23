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Los pacientes que tienen bello facial, dentaduras, irregularidades faciales, alguna rotura en el tabique nasal o que sufren de claustrofobia necesitan una máscara cómoda. FitLife es el producto de soluciones totales que le permitirá acomodarse fácilmente a estos pacientes.
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La máscara de rostro completo resulta más cómoda
La máscara de rostro completo resulta más cómoda
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Aprobadas para uso pediátrico
Aprobadas para uso pediátrico
Aprobadas para uso pediátrico
El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad
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El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2
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Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso
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Válvula inspiratoria de seguridad
Válvula inspiratoria de seguridad
Válvula inspiratoria de seguridad
La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
El sello perimetral brinda máxima comodidad
El sello perimetral brinda máxima comodidad
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La máscara de rostro completo resulta más cómoda
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Aprobadas para uso pediátrico
Aprobadas para uso pediátrico
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El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad
El soporte craneal de avanzada permite la remoción y aplicación con facilidad
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El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2
El puerto de recolección de O2 permite la medición de presión o filtración de O2
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Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso
Los puertos radiales de escape de la difusión permiten un funcionamiento silencioso
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Válvula inspiratoria de seguridad
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La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
La rotación accesoria permite un movimiento más libre del tubo
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El sello perimetral brinda máxima comodidad
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