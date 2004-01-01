Términos de búsqueda

Wisp

Máscara nasal de mínimo contácto

El diseño compacto e inteligente ​de Wisp elimina la necesidad de ​una almohadilla para la frente, ​lo que brinda un mejor campo visual ​y una experiencia más cómoda para ​el paciente.

Características
Suave y cómodo

Suave y cómodo para una noche de sueño reparador

Wisp proporciona a los pacientes una mejor calidad de sueño sobre las almohadillas y máscaras nasales que lideran el mercado gracias a su diseño suave y cómodo.

Diseño compacto

Diseño compacto proporciona un ajuste natural

El diseño compacto se adapta cómodamente a más de 98% de los pacientes. Wisp ofrece el rendimiento de una máscara nasal con el estilo de una máscara nasal almohadas.

Abrir el campo de visión

Abrir el campo de la visión por lo que los pacientes pueden disfrutar de las actividades normales

Gracias a campo abierto de la visión, sus pacientes puede leer, ver la televisión, e incluso usar gafas antes de ir a dormir.

Ajuste de las cintas en un clic

Clips para facilitar el ajuste

El sistema de seguridad para la cabeza de Wisp es fácil de ajustar con clips simples

Opciones de marco contemporáneo

Opciones de marco contemporáneo para adaptarse a estilo de su paciente

Elija entre un atractivo marco claro y un marco de tela reversible - un lado es suave, suedette acolchado, el otro es de satén sedoso.

Partes mínimas

Partes mínimos - fácil de usar y limpiar

Wisp está diseñado con pocas piezas, por lo que es fácil de usar y de limpiar. Crear la solución adecuada para sus pacientes mediante la elección de los tres tamaños de almohadillas incluidos en el paquete.

Tip-de-la-nariz diseño amortiguador

El diseño acolchado de la punta de la naríz forma un sello excepcional

Sus pacientes experimentan un contacto mínimo y un sello excepcional gracias a nuestro diseño patentado acolchado para la punta de la naríz y sello automático.

  • Suave y cómodo
  • Diseño compacto
  • Abrir el campo de visión
  • Ajuste de las cintas en un clic
Suave y cómodo

Suave y cómodo para una noche de sueño reparador

Wisp proporciona a los pacientes una mejor calidad de sueño sobre las almohadillas y máscaras nasales que lideran el mercado gracias a su diseño suave y cómodo.

Diseño compacto

Diseño compacto proporciona un ajuste natural

El diseño compacto se adapta cómodamente a más de 98% de los pacientes. Wisp ofrece el rendimiento de una máscara nasal con el estilo de una máscara nasal almohadas.

Abrir el campo de visión

Abrir el campo de la visión por lo que los pacientes pueden disfrutar de las actividades normales

Gracias a campo abierto de la visión, sus pacientes puede leer, ver la televisión, e incluso usar gafas antes de ir a dormir.

Ajuste de las cintas en un clic

Clips para facilitar el ajuste

El sistema de seguridad para la cabeza de Wisp es fácil de ajustar con clips simples

Opciones de marco contemporáneo

Opciones de marco contemporáneo para adaptarse a estilo de su paciente

Elija entre un atractivo marco claro y un marco de tela reversible - un lado es suave, suedette acolchado, el otro es de satén sedoso.

Partes mínimas

Partes mínimos - fácil de usar y limpiar

Wisp está diseñado con pocas piezas, por lo que es fácil de usar y de limpiar. Crear la solución adecuada para sus pacientes mediante la elección de los tres tamaños de almohadillas incluidos en el paquete.

Tip-de-la-nariz diseño amortiguador

El diseño acolchado de la punta de la naríz forma un sello excepcional

Sus pacientes experimentan un contacto mínimo y un sello excepcional gracias a nuestro diseño patentado acolchado para la punta de la naríz y sello automático.

