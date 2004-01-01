Términos de búsqueda
El diseño compacto e inteligente de Wisp elimina la necesidad de una almohadilla para la frente, lo que brinda un mejor campo visual y una experiencia más cómoda para el paciente.
Suave y cómodo para una noche de sueño reparador
Diseño compacto proporciona un ajuste natural
Abrir el campo de la visión por lo que los pacientes pueden disfrutar de las actividades normales
Clips para facilitar el ajuste
Opciones de marco contemporáneo para adaptarse a estilo de su paciente
Partes mínimos - fácil de usar y limpiar
El diseño acolchado de la punta de la naríz forma un sello excepcional
Ver producto
DreamStation sistema de terapia de CPAP. Dispositivos de terapia del sueño están diseñados para ser la forma más cómoda y fácil de experimentar el sueño como debe ser. Conectando los pacientes y los equipos de atención, los dispositivos DreamStation permiten a los usuarios adoptar su cuidado con confianza, y permiten al equípo medico poner en práctica una gestión eficiente y eficaz del paciente.
Ver producto
