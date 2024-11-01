Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.

Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.