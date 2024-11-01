Ingenia Prodiva 1.5T CX

Acelere el flujo de trabajo al reducir el número de pasos necesarios para el posicionamiento

Breeze Workflow reduce el número de pasos necesarios para el posicionamiento hasta en un 34%¹, y permite acelerar el flujo de trabajo de estudios diario. Gracias al Breeze Workflow, la preparación del paciente resulta intuitiva y la manipulación de la bobina es mínima.