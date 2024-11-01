Debido a su revolucionario imán BlueSeal, completamente sellado, Ingenia Ambition S le permite experimentar operaciones de RM más productivas¹ sin helio. Ingenia Ambition S ofrece una excelente calidad de imagen incluso para los pacientes difíciles y realiza exámenes de resonancia magnética (RM) hasta un 50 % más rápido² con las aceleraciones de Compressed SENSE para todas las áreas anatómicas, tanto para la exploración 2D como 3D. Se logra un tiempo de examen general rápido porque se simplifica el manejo del paciente en el resonador magnético con la configuración del paciente guiada sin contacto. Asimismo, Ingenia Ambition S ofrece una experiencia audiovisual envolvente para ayudar a calmar a los pacientes y a guiarlos durante los exámenes de RM.
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BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
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Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Philips se compromete a brindar apoyo permanente.
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Aproveche la capacidad de servicio remoto, el mantenimiento predictivo con IA, las actualizaciones regulares, el reemplazo continuo de bobinas y la financiación adaptada para optimizar el tiempo de actividad y controlar el costo total de propiedad.
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Aproveche la capacidad de servicio remoto, el mantenimiento predictivo con IA, las actualizaciones regulares, el reemplazo continuo de bobinas y la financiación adaptada para optimizar el tiempo de actividad y controlar el costo total de propiedad.
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Confianza clínica en RM cardíaca
Confianza clínica en RM cardíaca
Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Confianza clínica en RM cardíaca
Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Confianza clínica en RM cardíaca
Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Aumente la productividad. Smart WorkFlow
Aumente la productividad con Smart Workflow
Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.
Aumente la productividad con Smart Workflow
Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.
Aumente la productividad con Smart Workflow
Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁶, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
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Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
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Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
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Confianza clínica en RM cardíaca
Confianza clínica en RM cardíaca
Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Confianza clínica en RM cardíaca
Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Confianza clínica en RM cardíaca
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Aumente la productividad. Smart WorkFlow
Aumente la productividad con Smart Workflow
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Especificaciones
Sistema de imán sellado
Sistema de imán sellado
Intensidad de campo
1.5T
Diseño del calibre
70 cm
Peso del imán
2300 kg
Homogeneidad típica V-RMS
≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microenfriamiento
Sí
Campo de visión (FOV) máximo
55 cm
Tipo de controladores del magneto
Inteligencia digital adaptativa
Tasa de evaporación del criógeno
No aplica, completamente sellado
Requisitos del ducto de venteo
No aplica, completamente sellado
Gradientes omega
Gradientes omega
Amplitud máxima para cada eje
33 mT/m
Velocidad máxima de variación por eje
120 T/m/s
Información de emplazamiento
Información de emplazamiento
Requisitos mínimos de instalación
3,4 x 5,3 m
Altura del techo (mínima)
2,56 m
Recepción de RF
Recepción de RF
Número de canales de recepción independientes
Independiente del canal
Ubicación del conversor analógico digital (ADC)
En el interior de la bobina, cerca de los elementos de recepción
2. Comparado con las exploraciones de Philips sin Compressed SENSE.
3. Necesita conectividad remota.
4. Solo para uso con implantes seguros o aprobados como condicionales para RM siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.
5. En comparación con el promedio de los otros 5 escáneres Philips Ingenia MR sin Ambient Experience e In-Bore Connect. Los resultados de los estudios de caso no son predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar.
6. Incluso en el caso excepcional de que el imán no se selle, la cantidad insignificante de escape de helio no afectaría materialmente el nivel de oxígeno dentro de la sala.
7. Debido al método de imagen radial, en comparación con el método de imágenes cartesianas 3D de Philips
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