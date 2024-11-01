El diseño del Ingenia Ambition 1.5T S Excelencia en sus servicios diarios de MR, libre de helio

Debido a su revolucionario imán BlueSeal, completamente sellado, Ingenia Ambition S le permite experimentar operaciones de RM más productivas¹ sin helio. Ingenia Ambition S ofrece una excelente calidad de imagen incluso para los pacientes difíciles y realiza exámenes de resonancia magnética (RM) hasta un 50 % más rápido² con las aceleraciones de Compressed SENSE para todas las áreas anatómicas, tanto para la exploración 2D como 3D. Se logra un tiempo de examen general rápido porque se simplifica el manejo del paciente en el resonador magnético con la configuración del paciente guiada sin contacto. Asimismo, Ingenia Ambition S ofrece una experiencia audiovisual envolvente para ayudar a calmar a los pacientes y a guiarlos durante los exámenes de RM.