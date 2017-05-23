Ingenia MR-RT satisface las necesidades específicas de radioterapia (RT) al ofrecer imágenes de RM de alta calidad adquiridas en la posición de tratamiento con RT. La RMN se integra sin dificultades mediante una solución integral que considera el flujo de trabajo completo, aun para los casos de simulación exclusivamente con RM
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Impulsa la precisión de la radioterap... || Imaging in the treatment posit
Impulsa la precisión de la radioterapia
Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles.
Imagen de cortesía del sistema William Beaumont Health System, Detroit, EE.UU.
Impulsa la precisión de la radioterapia
Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles.
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Impulsa la precisión de la radioterapia
Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles.
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Mejore la adquisición de imágenes par... || KBA2
Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello
La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello
La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello
La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Plataforma de RMN excepcional para el... || Imaging in the treatment posit
Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación
Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D.
Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación
Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D.
Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación
Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D.
Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Conserve los estándares elevados || KBA2
Conserve los estándares elevados
Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo.
Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Conserve los estándares elevados
Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo.
Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Conserve los estándares elevados
Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo.
Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Posición con precisión || Imaging in the treatment posit
Posición con precisión
Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹.
Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Posición con precisión
Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹.
Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Posición con precisión
Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹.
Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Configuración sencilla y flexible || Imaging in the treatment posit
Configuración sencilla y flexible
El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Configuración sencilla y flexible
El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Configuración sencilla y flexible
El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Observe con claridad en la planificac... || Imaging in the treatment posit
Observe con claridad en la planificación del tratamiento
Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías.
Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
Observe con claridad en la planificación del tratamiento
Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías.
Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
Observe con claridad en la planificación del tratamiento
Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías.
Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
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Mejore la adquisición de imágenes par... || KBA2
Plataforma de RMN excepcional para el... || Imaging in the treatment posit
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Impulsa la precisión de la radioterapia
Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles.
Imagen de cortesía del sistema William Beaumont Health System, Detroit, EE.UU.
Impulsa la precisión de la radioterapia
Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles.
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Impulsa la precisión de la radioterapia
Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles.
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Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello
La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello
La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello
La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Plataforma de RMN excepcional para el... || Imaging in the treatment posit
Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación
Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D.
Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación
Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D.
Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación
Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D.
Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Conserve los estándares elevados || KBA2
Conserve los estándares elevados
Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo.
Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Conserve los estándares elevados
Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo.
Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Conserve los estándares elevados
Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo.
Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Posición con precisión || Imaging in the treatment posit
Posición con precisión
Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹.
Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Posición con precisión
Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹.
Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Posición con precisión
Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹.
Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Configuración sencilla y flexible || Imaging in the treatment posit
Configuración sencilla y flexible
El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Configuración sencilla y flexible
El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Configuración sencilla y flexible
El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Observe con claridad en la planificac... || Imaging in the treatment posit
Observe con claridad en la planificación del tratamiento
Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías.
Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
Observe con claridad en la planificación del tratamiento
Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías.
Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
Observe con claridad en la planificación del tratamiento
Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías.
Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
Exactitud de la adquisición de imágenes geométricas
≤ 1 mm pulgadas Ø 32 cm volumen (típico)
ExamCards exclusivas de RT para
Cerebro, cabeza y cuello, próstata, pelvis femenina, pelvis general y columna
Disposición de las bobinas
Disposiciones flexibles de la Bobina FlexCoils, la Bobina Posterior y la Bobina Anterior FlexCoverage, todas ellas mediante arquitectura digital, para un amplio rango de aplicaciones de la RT
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Diseño
La camilla delgada plana para pacientes es una camilla exclusiva MR-RT CouchTop para RT, no un recubrimiento, para la toma de imágenes de pacientes en posición de tratamiento con radioterapia.
Indexación
estándar 14-cm
Medidas:
Longitud: 248 cm; Ancho: 63 cm para brindar soporte a pacientes de gran tamaño y libertad en el posicionamiento de los pacientes
Otros accesorios
La tecnología MR-RT CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización y posicionamiento compatible con la RM; ej. máscaras termoplásticas y placas base. Pueden solicitarse directamente mediante terceros proveedores: CIVCO, Orfit y QFix.
Peso
Aproximadamente 10
kg
Accesorios incluidos
Barra de indexación S, barra de indexación L, montaje de pared para almacenamiento
Montaje directo
CouchTop permite el montaje directo del cabezal Tipo S y máscaras para hombros, cuello y cabeza
Paquete de análisis geométrico de la GC
Paquete de análisis geométrico de la GC
Diseño de fantoma
Espaciado de la rejilla: 25 mm, el sujetador del fantoma permite la colocación del fantoma en tres orientaciones (axial, coronal, sagital)
Volumen de análisis de la GC
50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)
*efectivo, FOV tabla anterior: 30 cm
Software de GC
Se ejecuta desde la consola de RM.
Para evaluaciones multicapa en 2D.
Ofrece el mapa del contorno de precisión geométrica en las imágenes de RM.
Soporte de la Bobina Anterior
Soporte de la Bobina Anterior
Diseño para el soporte de bobinas
El Soporte de la Bobina Anterior espacioso y ligero soporta la Bobina Anterior y su formato sigue las dimensiones del orificio para maximizar el ajuste del paciente. Presenta altura ajustable y puede inclinarse para acercar la bobina a cada paciente individual.
Rango de ajuste de altura
15-35,5 cm entre MR-RT CouchTop y la Bobina Anterior, ajustable en cada lado
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Tipo
LAP DORADOnova MR3T compatible, láser rojo o verde
Rango de ancho permitido
3,83 - 4,50
m
Fantoma láser
Aquarius (LAP) con calibración ExamCard
Simulación exclusivamente con RM
Simulación exclusivamente con RM
Compatibilidad
Ingenia MR-RT 1.5T y 3.0T
Protocolo de adquisición de imágenes
La tecnología ExamCard exclusiva ofrece secuencias de imágenes MRCAT en 3D en relación con información fuente, información anatómica para delineación (T2W) y visualización de marcador prostático
Generación de imágenes MRCAT
En paralelo a la adquisición de imágenes, el post-procesamiento de imágenes incorporadas realiza una clasificación de tejidos automática y una asignación de densidad aparente.
Autosegmentación
Cinco clasificaciones diferentes: agua, grasa, tejido óseo esponjoso, tejido óseo cortical y aire
Exportación a sistemas de planificación de tratamiento
Las imágenes MRCAT cumplen con las normas DICOM y pueden exportarse, como ocurre con las imágenes de TC, para el mantenimiento de los sistemas de planificación de tratamiento, incluidos Pinnacle³, Eclipse y Monaco.
Adquisición de imágenes
Adquisición de imágenes
Solidez del campo
Ingenia 1.5T & 3.0T
Dimensiones del orificio
70
cm
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Diseño
La camilla delgada plana para pacientes es una camilla exclusiva MR-RT CouchTop para RT, no un recubrimiento, para la toma de imágenes de pacientes en posición de tratamiento con radioterapia.
Exactitud de la adquisición de imágenes geométricas
≤ 1 mm pulgadas Ø 32 cm volumen (típico)
ExamCards exclusivas de RT para
Cerebro, cabeza y cuello, próstata, pelvis femenina, pelvis general y columna
Disposición de las bobinas
Disposiciones flexibles de la Bobina FlexCoils, la Bobina Posterior y la Bobina Anterior FlexCoverage, todas ellas mediante arquitectura digital, para un amplio rango de aplicaciones de la RT
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Diseño
La camilla delgada plana para pacientes es una camilla exclusiva MR-RT CouchTop para RT, no un recubrimiento, para la toma de imágenes de pacientes en posición de tratamiento con radioterapia.
Indexación
estándar 14-cm
Medidas:
Longitud: 248 cm; Ancho: 63 cm para brindar soporte a pacientes de gran tamaño y libertad en el posicionamiento de los pacientes
Otros accesorios
La tecnología MR-RT CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización y posicionamiento compatible con la RM; ej. máscaras termoplásticas y placas base. Pueden solicitarse directamente mediante terceros proveedores: CIVCO, Orfit y QFix.
Peso
Aproximadamente 10
kg
Accesorios incluidos
Barra de indexación S, barra de indexación L, montaje de pared para almacenamiento
Montaje directo
CouchTop permite el montaje directo del cabezal Tipo S y máscaras para hombros, cuello y cabeza
Paquete de análisis geométrico de la GC
Paquete de análisis geométrico de la GC
Diseño de fantoma
Espaciado de la rejilla: 25 mm, el sujetador del fantoma permite la colocación del fantoma en tres orientaciones (axial, coronal, sagital)
Volumen de análisis de la GC
50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)
*efectivo, FOV tabla anterior: 30 cm
Software de GC
Se ejecuta desde la consola de RM.
Para evaluaciones multicapa en 2D.
Ofrece el mapa del contorno de precisión geométrica en las imágenes de RM.
Soporte de la Bobina Anterior
Soporte de la Bobina Anterior
Diseño para el soporte de bobinas
El Soporte de la Bobina Anterior espacioso y ligero soporta la Bobina Anterior y su formato sigue las dimensiones del orificio para maximizar el ajuste del paciente. Presenta altura ajustable y puede inclinarse para acercar la bobina a cada paciente individual.
Rango de ajuste de altura
15-35,5 cm entre MR-RT CouchTop y la Bobina Anterior, ajustable en cada lado
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Tipo
LAP DORADOnova MR3T compatible, láser rojo o verde
Rango de ancho permitido
3,83 - 4,50
m
Fantoma láser
Aquarius (LAP) con calibración ExamCard
Simulación exclusivamente con RM
Simulación exclusivamente con RM
Compatibilidad
Ingenia MR-RT 1.5T y 3.0T
Protocolo de adquisición de imágenes
La tecnología ExamCard exclusiva ofrece secuencias de imágenes MRCAT en 3D en relación con información fuente, información anatómica para delineación (T2W) y visualización de marcador prostático
Generación de imágenes MRCAT
En paralelo a la adquisición de imágenes, el post-procesamiento de imágenes incorporadas realiza una clasificación de tejidos automática y una asignación de densidad aparente.
Autosegmentación
Cinco clasificaciones diferentes: agua, grasa, tejido óseo esponjoso, tejido óseo cortical y aire
Exportación a sistemas de planificación de tratamiento
Las imágenes MRCAT cumplen con las normas DICOM y pueden exportarse, como ocurre con las imágenes de TC, para el mantenimiento de los sistemas de planificación de tratamiento, incluidos Pinnacle³, Eclipse y Monaco.
² Esta solución de bobina para la cabeza y el cuello se encuentra disponible para determinadas versiones de software. Sírvase verificarlo con su representante local de Philips.
³ En comparación con la solución de Philips con recubrimiento y sin bobinas flexibles
*No se pretende que pueda accederse al presente sitio Web en los EE.UU.
**La simulación exclusivamente con RM todavía no cuenta con el marcado CE.
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