Con SmartPath puede convertir su sistema Ingenia actual en un Ingenia 1.5T Evolution. Le permite potenciar su rendimiento con soluciones innovadoras SmartWorkflow que incluyen tecnología de detección de pacientes sin contacto, guía en sala para la preparación del paciente e inicio del examen junto al paciente. Compressed SENSE le permite escanear hasta un 50 % más rápido con una calidad de imagen prácticamente igual, tanto en exploraciones 2D como 3D y para todas las anatomías.¹ Su conversión SmartPath también le brinda acceso a las técnicas de exploración más recientes para hacer un diagnóstico confiable.
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Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Detección del paciente sin contacto -SP a 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Detección del paciente sin contacto -SP a 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Ingenia Evolution
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Ingenia Evolution
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Mejore la comodidad del paciente - SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mejore la comodidad del paciente - SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Orientación a su alcance
Detección del paciente sin contacto -SP a 1.5T Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Evolution
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Ingenia Evolution
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Detección del paciente sin contacto -SP a 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Detección del paciente sin contacto -SP a 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Evite que su personal tenga que colocar y recolocar un cinturón respiratorio. Al hacerlo, el operador se concentra en la tecnología y no en el paciente, justo cuando es clave que el paciente se sienta cómodo y seguro. Con sensores ópticos y tecnología de IA², el sistema detecta automáticamente los patrones de respiración del paciente. VitalEye, la detección sin contacto, permite reconocer rápidamente la respiración del paciente sin que el operador tenga que intervenir.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Ingenia Evolution
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Ingenia Evolution
Hasta un 60 % más de resolución¹
La tecnología Compressed SENSE permite obtener hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de examen, mostrando más detalles para lograr mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, hacer más rápido sus estudios tridimensionales isotrópicos del sistema musculoesquelético (MSK).
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Mejore la comodidad del paciente - SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mejore la comodidad del paciente - SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de iluminación, proyección y sonido dinámicos; y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que el paciente es trasladado al equipo, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si tiene más de un escáner Philips, usar la misma versión de software ayuda a trabajar de manera más eficiente, ya que los operadores solo necesitan aprender una interfaz y pueden aplicar las mismas ExamCards en todos los equipos. Con la suscripción Technology Maximizer Plus⁴, tanto su Ingenia 1.5T Evolution como el resto de sus escáneres recibirán las actualizaciones de software en cuanto estén disponibles, lo que le asegura mejoras continuas y mayor seguridad informática, manteniendo todos sus sistemas de resonancia magnética al mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
1. Comparado con exploraciones Philips sin Compressed SENSE.
2. Comparado con el sistema Ingenia 3.0T Omega HP R5.3 en estudios 3D del aparato musculoesquelético.
3. Comparado con el uso de un colchón estándar.
4. Consulte la compatibilidad con su representante de Philips
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