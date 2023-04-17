Al escoger un nuevo sistema de ultrasonido debe tener en cuenta el balance. Usted necesita información para el diagnóstico certero rápida, una interfaz de usuario simple e intuitiva y acceso fácil a funciones críticas, junto con un diseño ergonómico y la última tecnología.
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Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra evaluación hepática de próxima generación. Auto ElastQ simplifica el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas en tiempo real de ondas de corte.
Auto ElastQ*
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Auto ElastQ*
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Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Diseño que mantiene el equilibrio
Diseño que mantiene el equilibrio
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Diseño que mantiene el equilibrio
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Diseño que mantiene el equilibrio
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
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Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
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FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Flujo de trabajo que logra excelencia
Flujo de trabajo que logra excelencia
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Flujo de trabajo que logra excelencia
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Flujo de trabajo que logra excelencia
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Escaneo automático de próxima generación
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Rendimiento tangible
Rendimiento que puede notar
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento que puede notar
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento que puede notar
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Función de visualización Quad Imaging
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging supports efficient, consistent AFI assessment by reducing manual steps and helping reduce variability. Designed to support workflow efficiency, it also helps reduce storage requirements across OB practices.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging supports efficient, consistent AFI assessment by reducing manual steps and helping reduce variability. Designed to support workflow efficiency, it also helps reduce storage requirements across OB practices.
Función de visualización Quad Imaging
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MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
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Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y capacidad
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
Comodidad y capacidad
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
Comodidad y capacidad
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Servicio
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Capacitación
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Auto ElastQ*
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra evaluación hepática de próxima generación. Auto ElastQ simplifica el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas en tiempo real de ondas de corte.
Auto ElastQ*
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Auto ElastQ*
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra evaluación hepática de próxima generación. Auto ElastQ simplifica el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas en tiempo real de ondas de corte.
Realice elastografías hepáticas automatizadas con Auto ElastQ y experimente nuestra evaluación hepática de próxima generación. Auto ElastQ simplifica el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas en tiempo real de ondas de corte.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Diseño que mantiene el equilibrio
Diseño que mantiene el equilibrio
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Diseño que mantiene el equilibrio
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
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Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
Inteligencia anatómica para ecografías mamarias
Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
Philips AI Breast es una solución integrada para ecografías mamarias. AI Breast cuenta con funciones de detección, diagnóstico y optimización del flujo de trabajo gracias a que usa la exclusiva Inteligencia Anatómica de Philips. AI Breast, cuyo diseño se centra en el usuario y el paciente, permite utilizar la sala de ecografías para una completa variedad de exámenes, sin la necesidad de sumar herramientas que ocupen mucho espacio.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Flujo de trabajo que logra excelencia
Flujo de trabajo que logra excelencia
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Flujo de trabajo que logra excelencia
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Flujo de trabajo que logra excelencia
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Con Philips Affiniti, el flujo de trabajo logra excelencia. El sistema responde a la necesidad diaria de entregar resultados de manera eficiente, incorporando innovaciones que hacen del ultrasonido de Philips la opción para quienes exigen imágenes de alta calidad y aplicaciones clínicas comprobadas. Con controles más claros, ajustes preestablecidos mejorados, adquisición simplificada y herramientas de visualización más inteligentes, los médicos clínicos pueden escanear más rápido, navegar con mayor confianza y lograr resultados uniformes y de alta calidad.
Escaneo automático de próxima generación
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Rendimiento tangible
Rendimiento que puede notar
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento que puede notar
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento que puede notar
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
El Affiniti 50 integra formación de haz precisa, presets específicos por tejido (TSP) y herramientas de eficiencia y automatización que garantizan un rendimiento y un flujo de trabajo confiables. Su excepcional calidad de imagen se combina con funciones clínicas avanzadas como elastografía y Ultrasonido con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Función de visualización Quad Imaging
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging supports efficient, consistent AFI assessment by reducing manual steps and helping reduce variability. Designed to support workflow efficiency, it also helps reduce storage requirements across OB practices.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging supports efficient, consistent AFI assessment by reducing manual steps and helping reduce variability. Designed to support workflow efficiency, it also helps reduce storage requirements across OB practices.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging supports efficient, consistent AFI assessment by reducing manual steps and helping reduce variability. Designed to support workflow efficiency, it also helps reduce storage requirements across OB practices.
Quad Imaging supports efficient, consistent AFI assessment by reducing manual steps and helping reduce variability. Designed to support workflow efficiency, it also helps reduce storage requirements across OB practices.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y capacidad
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
Comodidad y capacidad
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
Comodidad y capacidad
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
Philips aprovecha la experiencia de sus clientes para diseñar el Affiniti 50 para que aborde los desafíos del escaneo diario. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, el alto volumen de pacientes, los pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles cuidados para aliviar tu carga de trabajo.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Servicio
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Capacitación
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
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Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Disponible en determinados países. Por favor, consulte a su representante de Philips para obtener más detalles.
*en función de una muestra de 20 usuarios
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