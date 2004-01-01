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Flexible Module Rack FMS-4

Bastidor modular

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El bastidor modular flexible FMS-4 proporciona cuatro ranuras para módulos para usar con módulos de medición individuales.

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Características
Escalabilidad

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Conexiones adicionales posibles: utilice el conector MSL para conectar un MMS adicional.

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Especificaciones

Especificaciones físicas
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Peso
  • &lt;950 g/2,09 lb
Dimensiones
  • 194 x 139 x 110 mm/7,64 x 5,47 x 4,33 pulg.
Especificaciones físicas
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Peso
  • &lt;950 g/2,09 lb
Dimensiones
  • 194 x 139 x 110 mm/7,64 x 5,47 x 4,33 pulg.
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Especificaciones físicas
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  • &lt;950 g/2,09 lb
Dimensiones
  • 194 x 139 x 110 mm/7,64 x 5,47 x 4,33 pulg.

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