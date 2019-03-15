Diseñado para optimizar la eficiencia

IntelliVue X3 permite optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia al reducir la cantidad de pasos para preparar a los pacientes para el traslado. Conectado a un monitor a pie de cama IntelliVue, funciona como un módulo de medición múltiple. Una vez que lo separa del monitor central, el X3 se convierte en un sólido monitor transportable, sin necesidad de cambiar los cables del paciente antes o después del traslado.