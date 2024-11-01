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Diamond Select Brilliance CT 16 canales

Escáner TC

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El escáner de Tomografía Computada (CT) de 16 canales Brilliance Diamond Select de Philips constituye un sistema de alto rendimiento. Se ajusta idealmente a estudios de CT de rutina, Angiografía por Tomografía Computada (CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al movimiento, como es el caso de los estudios por CT colonográficos y pulmonares.

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Características
Reconstrucción y escaneo veloces || Brilliant performance

La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento

Este sistema ofrece tiempos de escaneo rápidos de 0,4 s*, rotación completa de la estructura de soporte, resolución temporal reducida a 53 ms y tasas de reconstrucción de hasta 20 ips*.

La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento

Este sistema ofrece tiempos de escaneo rápidos de 0,4 s*, rotación completa de la estructura de soporte, resolución temporal reducida a 53 ms y tasas de reconstrucción de hasta 20 ips*.

La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento

Este sistema ofrece tiempos de escaneo rápidos de 0,4 s*, rotación completa de la estructura de soporte, resolución temporal reducida a 53 ms y tasas de reconstrucción de hasta 20 ips*.
Opciones de Brilliance Workspace || Efficient workflow

Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia

Brilliance Extended Workspace ofrece aplicaciones clínicas avanzadas a una PC exclusiva, permitiendo que los empleados mejoren el flujo de trabajo al operar en forma independiente del escáner. La opción Brilliance Workspace Portal posibilita a los usuarios trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos extremadamente extensos desde una típica computadora portátil o una computadora doméstica, dondequiera que estén.

Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia

Brilliance Extended Workspace ofrece aplicaciones clínicas avanzadas a una PC exclusiva, permitiendo que los empleados mejoren el flujo de trabajo al operar en forma independiente del escáner. La opción Brilliance Workspace Portal posibilita a los usuarios trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos extremadamente extensos desde una típica computadora portátil o una computadora doméstica, dondequiera que estén.

Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia

Brilliance Extended Workspace ofrece aplicaciones clínicas avanzadas a una PC exclusiva, permitiendo que los empleados mejoren el flujo de trabajo al operar en forma independiente del escáner. La opción Brilliance Workspace Portal posibilita a los usuarios trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos extremadamente extensos desde una típica computadora portátil o una computadora doméstica, dondequiera que estén.
Proceso de reacondicionamiento || Best practice refurbishment

El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo

Cada sistema Diamond Select es reacondicionado en fábrica y puede configurarse para el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. A los efectos de mantener los altos estándares que ha establecido Philips y de cumplir con los exigentes requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso exhaustivo que consta de cinco pasos.

El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo

Cada sistema Diamond Select es reacondicionado en fábrica y puede configurarse para el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. A los efectos de mantener los altos estándares que ha establecido Philips y de cumplir con los exigentes requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso exhaustivo que consta de cinco pasos.

El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo

Cada sistema Diamond Select es reacondicionado en fábrica y puede configurarse para el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. A los efectos de mantener los altos estándares que ha establecido Philips y de cumplir con los exigentes requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso exhaustivo que consta de cinco pasos.
Tubo de rayos X MRC de Philips || Brilliant performance

El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos

El tubo de rayos X MRC patentado de Philips provee la capacidad de calor necesaria para períodos de escaneo más extensos, permitiendo la adquisición de imágenes de corte delgado.

El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos

El tubo de rayos X MRC patentado de Philips provee la capacidad de calor necesaria para períodos de escaneo más extensos, permitiendo la adquisición de imágenes de corte delgado.

El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos

El tubo de rayos X MRC patentado de Philips provee la capacidad de calor necesaria para períodos de escaneo más extensos, permitiendo la adquisición de imágenes de corte delgado.
Programa galardonado || Best practice refurbishment

El galardón otorgado al programa implica que ha ganado el desempeño

El programa de Reacondicionamiento de Philips ha ganado el premio Frost & Sullivan a las Mejores Prácticas por el Liderazgo en Calidad de Producto en 2010 (Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership 2010). Esto destaca la calidad y el cuidado en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.

El galardón otorgado al programa implica que ha ganado el desempeño

El programa de Reacondicionamiento de Philips ha ganado el premio Frost & Sullivan a las Mejores Prácticas por el Liderazgo en Calidad de Producto en 2010 (Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership 2010). Esto destaca la calidad y el cuidado en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.

El galardón otorgado al programa implica que ha ganado el desempeño

El programa de Reacondicionamiento de Philips ha ganado el premio Frost & Sullivan a las Mejores Prácticas por el Liderazgo en Calidad de Producto en 2010 (Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership 2010). Esto destaca la calidad y el cuidado en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
  • Reconstrucción y escaneo veloces || Brilliant performance
  • Opciones de Brilliance Workspace || Efficient workflow
  • Proceso de reacondicionamiento || Best practice refurbishment
  • Tubo de rayos X MRC de Philips || Brilliant performance
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Reconstrucción y escaneo veloces || Brilliant performance

La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento

Este sistema ofrece tiempos de escaneo rápidos de 0,4 s*, rotación completa de la estructura de soporte, resolución temporal reducida a 53 ms y tasas de reconstrucción de hasta 20 ips*.

La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento

Este sistema ofrece tiempos de escaneo rápidos de 0,4 s*, rotación completa de la estructura de soporte, resolución temporal reducida a 53 ms y tasas de reconstrucción de hasta 20 ips*.

La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento

Este sistema ofrece tiempos de escaneo rápidos de 0,4 s*, rotación completa de la estructura de soporte, resolución temporal reducida a 53 ms y tasas de reconstrucción de hasta 20 ips*.
Opciones de Brilliance Workspace || Efficient workflow

Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia

Brilliance Extended Workspace ofrece aplicaciones clínicas avanzadas a una PC exclusiva, permitiendo que los empleados mejoren el flujo de trabajo al operar en forma independiente del escáner. La opción Brilliance Workspace Portal posibilita a los usuarios trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos extremadamente extensos desde una típica computadora portátil o una computadora doméstica, dondequiera que estén.

Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia

Brilliance Extended Workspace ofrece aplicaciones clínicas avanzadas a una PC exclusiva, permitiendo que los empleados mejoren el flujo de trabajo al operar en forma independiente del escáner. La opción Brilliance Workspace Portal posibilita a los usuarios trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos extremadamente extensos desde una típica computadora portátil o una computadora doméstica, dondequiera que estén.

Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia

Brilliance Extended Workspace ofrece aplicaciones clínicas avanzadas a una PC exclusiva, permitiendo que los empleados mejoren el flujo de trabajo al operar en forma independiente del escáner. La opción Brilliance Workspace Portal posibilita a los usuarios trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos extremadamente extensos desde una típica computadora portátil o una computadora doméstica, dondequiera que estén.
Proceso de reacondicionamiento || Best practice refurbishment

El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo

Cada sistema Diamond Select es reacondicionado en fábrica y puede configurarse para el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. A los efectos de mantener los altos estándares que ha establecido Philips y de cumplir con los exigentes requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso exhaustivo que consta de cinco pasos.

El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo

Cada sistema Diamond Select es reacondicionado en fábrica y puede configurarse para el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. A los efectos de mantener los altos estándares que ha establecido Philips y de cumplir con los exigentes requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso exhaustivo que consta de cinco pasos.

El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo

Cada sistema Diamond Select es reacondicionado en fábrica y puede configurarse para el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. A los efectos de mantener los altos estándares que ha establecido Philips y de cumplir con los exigentes requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso exhaustivo que consta de cinco pasos.
Tubo de rayos X MRC de Philips || Brilliant performance

El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos

El tubo de rayos X MRC patentado de Philips provee la capacidad de calor necesaria para períodos de escaneo más extensos, permitiendo la adquisición de imágenes de corte delgado.

El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos

El tubo de rayos X MRC patentado de Philips provee la capacidad de calor necesaria para períodos de escaneo más extensos, permitiendo la adquisición de imágenes de corte delgado.

El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos

El tubo de rayos X MRC patentado de Philips provee la capacidad de calor necesaria para períodos de escaneo más extensos, permitiendo la adquisición de imágenes de corte delgado.
Programa galardonado || Best practice refurbishment

El galardón otorgado al programa implica que ha ganado el desempeño

El programa de Reacondicionamiento de Philips ha ganado el premio Frost & Sullivan a las Mejores Prácticas por el Liderazgo en Calidad de Producto en 2010 (Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership 2010). Esto destaca la calidad y el cuidado en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.

El galardón otorgado al programa implica que ha ganado el desempeño

El programa de Reacondicionamiento de Philips ha ganado el premio Frost & Sullivan a las Mejores Prácticas por el Liderazgo en Calidad de Producto en 2010 (Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership 2010). Esto destaca la calidad y el cuidado en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.

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  • *Opcional

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