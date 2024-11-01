Solución de bobina integrada
Combinación de la bobina Posterior FlexCoverage y la Bobina para Cabeza dS
Muestreo de datos DirectDigital para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)
dS SENSE permite el realce del rendimiento de la adquisición de imágenes en paralelo
Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables de la parte superior de la cabeza
El campo visual abierto con espejo mejora la comodidad del paciente
La Bobina para Cabeza dS puede inclinarse para brindar una posición y comodidad únicas
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