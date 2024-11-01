La tecnología de Transmisión/Recepción permite mejorar el rendimiento. Exámenes más rápidos con dS-SENSE en todas las direcciones. Gran apertura de 15 cm para pacientes musculosos u obesos. Fácil posicionamiento y amplia cobertura para lograr un alto rendimiento.
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