Solución de bobina para Transmisión/Recepción
Compuesta por una base, una bobina deslizante y un soporte craneal
Abarca el cerebro y la columna hasta CR
Muestreo de datos DirectDigital para una mejora de la SNR
Ofrece resultados de espectroscopía excelentes gracias a su campo B1 más alto
Diseño espacioso para albergar pacientes con marcos estereotácticos
El diseño abierto reduce la claustrofobia, a la vez que asegura una buena homogeneidad
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.