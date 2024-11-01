Términos de búsqueda

Ingenia 3.0T dStream Cabezal de Transmisión/Recepción (T/R) Solución de bobina

-

Buscar productos similares

Solución de bobina para Transmisión/Recepción Compuesta por una base, una bobina deslizante y un soporte craneal Abarca el cerebro y la columna hasta CR Muestreo de datos DirectDigital para una mejora de la SNR Ofrece resultados de espectroscopía excelentes gracias a su campo B1 más alto Diseño espacioso para albergar pacientes con marcos estereotácticos El diseño abierto reduce la claustrofobia, a la vez que asegura una buena homogeneidad

Contáctenos
Características
Campo B1 alto para un excelente resultado de espectroscopía

-

-

-

-

-

-
Diseño espacioso para albergar marcos estereotácticos

-

-

-

-

-

-
  • Campo B1 alto para un excelente resultado de espectroscopía
  • Diseño espacioso para albergar marcos estereotácticos
Ver todas las características
Campo B1 alto para un excelente resultado de espectroscopía

-

-

-

-

-

-
Diseño espacioso para albergar marcos estereotácticos

-

-

-

-

-

-

Documentación

Folleto (1)

Folleto

Folleto (1)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (1)

Folleto

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.