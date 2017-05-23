Términos de búsqueda

Respironics PerforMax

mascarilla para cara completa

Buscar productos similares

PerforMax minimiza la ruptura de piel y elimina la incomodidad del puente nasal al sellar alrededor del perímetro de la cara, donde los contornos faciales son más suaves y la sensibilidad a la presión es menor. Dos tamaños se ajustan a una amplia gama de pacientes.

Características
Mascarilla para cara completa

Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente

PerforMax es una mascarilla facial completa. Este tipo de mascarilla está diseñado para disminuir la presión incómoda en áreas sensibles de la cara. El amplio campo de visión ayuda a que los pacientes se sientan más cómodos cuando usan la mascarilla.

Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente

PerforMax es una mascarilla facial completa. Este tipo de mascarilla está diseñado para disminuir la presión incómoda en áreas sensibles de la cara. El amplio campo de visión ayuda a que los pacientes se sientan más cómodos cuando usan la mascarilla.

Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente

PerforMax es una mascarilla facial completa. Este tipo de mascarilla está diseñado para disminuir la presión incómoda en áreas sensibles de la cara. El amplio campo de visión ayuda a que los pacientes se sientan más cómodos cuando usan la mascarilla.
Tres tamaños

Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla

PerforMax viene en tres tamaños para adulto [chico, grande y extra grande] y dos tamaños pediátricos [extra chico xs y extra extra chico xxs]

Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla

PerforMax viene en tres tamaños para adulto [chico, grande y extra grande] y dos tamaños pediátricos [extra chico xs y extra extra chico xxs]

Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla

PerforMax viene en tres tamaños para adulto [chico, grande y extra grande] y dos tamaños pediátricos [extra chico xs y extra extra chico xxs]
Codos intercambiables

Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador

Cambie rápidamente entre los circuitos de estilo de extremidad doble y sencilla simplemente al cambiar el codo. La elección de un codo estándar (SE) para circuitos de extremidad doble y codo de entretenimiento (EE) para un circuito de una sola extremidad permiten que PerforMax trabaje con la mayoría de los ventiladores con modo no invasivo de ventilación.

Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador

Cambie rápidamente entre los circuitos de estilo de extremidad doble y sencilla simplemente al cambiar el codo. La elección de un codo estándar (SE) para circuitos de extremidad doble y codo de entretenimiento (EE) para un circuito de una sola extremidad permiten que PerforMax trabaje con la mayoría de los ventiladores con modo no invasivo de ventilación.

Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador

Cambie rápidamente entre los circuitos de estilo de extremidad doble y sencilla simplemente al cambiar el codo. La elección de un codo estándar (SE) para circuitos de extremidad doble y codo de entretenimiento (EE) para un circuito de una sola extremidad permiten que PerforMax trabaje con la mayoría de los ventiladores con modo no invasivo de ventilación.
Clips a presión

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza
Compatible con Auto-Trak Digital

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado
Ajustadores de gancho y bucle

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla
Disponible en un solo uso y multiuso

Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos

PerforMax multiuso está diseñado para resistir el autoclavado y la desinfección, para minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes. Las mascarillas de un solo uso incluyen un medidor de tamaño integrado que ayuda a mantener estéril la mascarilla hasta que encuentre el tamaño correcto. El remplazo del equipo para cabeza de un solo uso simplifica el reprocesamiento. Seleccione el estilo que se ajusta a los protocolos de su hospital.

Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos

PerforMax multiuso está diseñado para resistir el autoclavado y la desinfección, para minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes. Las mascarillas de un solo uso incluyen un medidor de tamaño integrado que ayuda a mantener estéril la mascarilla hasta que encuentre el tamaño correcto. El remplazo del equipo para cabeza de un solo uso simplifica el reprocesamiento. Seleccione el estilo que se ajusta a los protocolos de su hospital.

Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos

PerforMax multiuso está diseñado para resistir el autoclavado y la desinfección, para minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes. Las mascarillas de un solo uso incluyen un medidor de tamaño integrado que ayuda a mantener estéril la mascarilla hasta que encuentre el tamaño correcto. El remplazo del equipo para cabeza de un solo uso simplifica el reprocesamiento. Seleccione el estilo que se ajusta a los protocolos de su hospital.
  • Mascarilla para cara completa
  • Tres tamaños
  • Codos intercambiables
  • Clips a presión
Ver todas las características
Mascarilla para cara completa

Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente

PerforMax es una mascarilla facial completa. Este tipo de mascarilla está diseñado para disminuir la presión incómoda en áreas sensibles de la cara. El amplio campo de visión ayuda a que los pacientes se sientan más cómodos cuando usan la mascarilla.

Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente

PerforMax es una mascarilla facial completa. Este tipo de mascarilla está diseñado para disminuir la presión incómoda en áreas sensibles de la cara. El amplio campo de visión ayuda a que los pacientes se sientan más cómodos cuando usan la mascarilla.

Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente

PerforMax es una mascarilla facial completa. Este tipo de mascarilla está diseñado para disminuir la presión incómoda en áreas sensibles de la cara. El amplio campo de visión ayuda a que los pacientes se sientan más cómodos cuando usan la mascarilla.
Tres tamaños

Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla

PerforMax viene en tres tamaños para adulto [chico, grande y extra grande] y dos tamaños pediátricos [extra chico xs y extra extra chico xxs]

Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla

PerforMax viene en tres tamaños para adulto [chico, grande y extra grande] y dos tamaños pediátricos [extra chico xs y extra extra chico xxs]

Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla

PerforMax viene en tres tamaños para adulto [chico, grande y extra grande] y dos tamaños pediátricos [extra chico xs y extra extra chico xxs]
Codos intercambiables

Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador

Cambie rápidamente entre los circuitos de estilo de extremidad doble y sencilla simplemente al cambiar el codo. La elección de un codo estándar (SE) para circuitos de extremidad doble y codo de entretenimiento (EE) para un circuito de una sola extremidad permiten que PerforMax trabaje con la mayoría de los ventiladores con modo no invasivo de ventilación.

Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador

Cambie rápidamente entre los circuitos de estilo de extremidad doble y sencilla simplemente al cambiar el codo. La elección de un codo estándar (SE) para circuitos de extremidad doble y codo de entretenimiento (EE) para un circuito de una sola extremidad permiten que PerforMax trabaje con la mayoría de los ventiladores con modo no invasivo de ventilación.

Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador

Cambie rápidamente entre los circuitos de estilo de extremidad doble y sencilla simplemente al cambiar el codo. La elección de un codo estándar (SE) para circuitos de extremidad doble y codo de entretenimiento (EE) para un circuito de una sola extremidad permiten que PerforMax trabaje con la mayoría de los ventiladores con modo no invasivo de ventilación.
Clips a presión

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza

Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza
Compatible con Auto-Trak Digital

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado

Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado
Ajustadores de gancho y bucle

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla

Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla
Disponible en un solo uso y multiuso

Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos

PerforMax multiuso está diseñado para resistir el autoclavado y la desinfección, para minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes. Las mascarillas de un solo uso incluyen un medidor de tamaño integrado que ayuda a mantener estéril la mascarilla hasta que encuentre el tamaño correcto. El remplazo del equipo para cabeza de un solo uso simplifica el reprocesamiento. Seleccione el estilo que se ajusta a los protocolos de su hospital.

Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos

PerforMax multiuso está diseñado para resistir el autoclavado y la desinfección, para minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes. Las mascarillas de un solo uso incluyen un medidor de tamaño integrado que ayuda a mantener estéril la mascarilla hasta que encuentre el tamaño correcto. El remplazo del equipo para cabeza de un solo uso simplifica el reprocesamiento. Seleccione el estilo que se ajusta a los protocolos de su hospital.

Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos

PerforMax multiuso está diseñado para resistir el autoclavado y la desinfección, para minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes. Las mascarillas de un solo uso incluyen un medidor de tamaño integrado que ayuda a mantener estéril la mascarilla hasta que encuentre el tamaño correcto. El remplazo del equipo para cabeza de un solo uso simplifica el reprocesamiento. Seleccione el estilo que se ajusta a los protocolos de su hospital.

Documentación

Folleto (5)

Folleto

Folleto (5)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (5)

Folleto

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.