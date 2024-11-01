Una menor dosis con una mayor calidad de imagen

Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.