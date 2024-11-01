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DreamMapper

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Proporciona a los pacientes más información sobre los datos de su terapia y herramientas como la capacidad de resolver los problemas más habituales, DreamMapper puede reducir el tiempo que su personal dedica a contestar preguntas frecuentes para poder dedicar más tiempo a los pacientes que necesiten mayor atención.

Características
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Hemos simplificado la comunicación de las ventajas de DreamMapper a sus pacientes. En el sitio web específico para pacientes, pueden acceder a la información sobre DreamMapper e iniciar sesión directamente en su cuenta.

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DreamMapper es nuestra mejor herramienta de compromiso de apnea del sueño: - 58.3% más de personas usaron su terapia todas las noches cuando usaron DreamMapper. * - Una tasa de éxito 283.3% más alta para usuarios que luchan con la adherencia a la terapia del sueño **

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Solo DreamMapper trabaja con nuestra solución de sistema de gestión de datos de cumplimiento Encore para ofrecerle un paquete cohesionado de soluciones de tratamiento y cumplimiento.

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  • * El 19% de los usuarios de DreamMapper usaron su terapia el 100% de las noches durante 90 días, en comparación con el 12% de los usuarios de atención estandar, lo cual equivale a un aumento del 58.33%. En una revisión retrospectiva realizada por Philips Respironics de la base de datos de EncoreAnywhere (consulte el artículo técnico de DreamMapper) que comparó a los pacientes de DreamMapper (n = 85,077) con los usuarios que no lo usaron (n = 87,602).
  • ** 46% de tasa de adherencia de 90 días para los pacientes con DreamMapper versus 12% para el grupo de atención estándar, un aumento de 283.33%. En una revisión retrospectiva realizada por Philips Respironics de la base de datos de EncoreAnywhere (consulte el artículo técnico de DreamMapper) de pacientes con dificultades (n = 24,378) .
  • Actualmente, DreamMapper está disponible en Estados Unidos, Canadá y algunas ubicaciones internacionales.
  • Visite www.dreammapper.com para ver en que ubicaciones internacionales esta disponible DreamMapper.
  • Se requiere cumplir con algunas especificaciones. - Navegadores compatibles: Internet Explorer 7.0 o superior; Firefox 10.4 o superior o Google Chrome. Sistemas operativos compatibles: Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Aplicación para móvil DreamMapper: iOS 4.3 o superior; Android 2.2 o superior.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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