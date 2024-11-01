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Su ingenioso diseño bajo la nariz deja el rosto descubierto ofreciendo máxima comodidad, libertad de movimiento y la posibilidad de dormir en la posición más cómoda. DreamWear es diferente a todas las demás mascarillas.
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Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
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El diseño de la almohadilla oronasal DreamWear, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas, especialmente en el puente nasal.¹
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El diseño de la almohadilla nasal DreamWear se ajusta debajo de la nariz, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas.
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DreamStation sistema de terapia de CPAP. Dispositivos de terapia del sueño están diseñados para ser la forma más cómoda y fácil de experimentar el sueño como debe ser. Conectando los pacientes y los equipos de atención, los dispositivos DreamStation permiten a los usuarios adoptar su cuidado con confianza, y permiten al equípo medico poner en práctica una gestión eficiente y eficaz del paciente.
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Para utilizarse con la mascarilla DreamWear, el cojín de almohadas de silicona DreamWear está diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Gracias al suministro de aire en la parte superior del cabezal, los pacientes cuentan con libertad de movimiento para cambiar de posición durante el sueño¹.
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