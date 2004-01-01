Términos de búsqueda

HD11 3D8-4 Array curvo

Transductor

8 a 4 MHz de rango de frecuencia extendida. Campo de visión de 68°. Soporta: imaginología 2D de alta resolución. Soporta adquisiciones de volumen 3D de alta resolución, cuantitativas, de barrido único. Soporta imaginología 4D hasta 30 volúmenes por segundo. Soporta ecocardiograma STIC fetal 3D. Soporta Doppler 3D a color. Doppler de onda pulsado, Doppler de PRF alta, Doppler a color, y angiografía de potencia a color, imaginología SonoCT, XRES, Panorámica y Armónica. Aplicaciones pequeñas multipropósito en adultos y pediátricas abdominales, obstétricas y ginecológicas. Soporta soportes plásticos reutilizables con guías de biopsia desechables (ángulo dual, calibre 14-23). Conector Explora con tecnología de cable nuevo que es extremadamente flexible y ligero.

