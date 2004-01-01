6 a 2 MHz de rango de frecuencia de funcionamiento extendido. Doppler de onda pulsado y orientable, Doppler de alta PRF, Doppler a color, angiografía de potencia a color, imaginología de manos libres 3D, Panorámica, SonoTC, XRES y Armónica. Soporta imaginología 2D de alta resolución. Soporta adquisiciones de volumen 3D de alta resolución, cuantitativas, de barrido único. Soporta imaginología 4D hasta 36 volúmenes por segundo. Soporta imaginología de ecocardiograma STIC fetal 3D. Soporta Doppler 3D a color. Soporta Grosor Íntima Media (IMT) con cuantificación en el programa QLAB. Campo de visión: 66 grados. Aplicaciones de volumen de propósito general abdominal, obstétrico y ginecológico. Soporta capacidades de guía de biopsia.
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.