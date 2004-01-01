Términos de búsqueda

HD11 3D6-2 Array curvo

Transductor

Buscar productos similares

6 a 2 MHz de rango de frecuencia de funcionamiento extendido. Doppler de onda pulsado y orientable, Doppler de alta PRF, Doppler a color, angiografía de potencia a color, imaginología de manos libres 3D, Panorámica, SonoTC, XRES y Armónica. Soporta imaginología 2D de alta resolución. Soporta adquisiciones de volumen 3D de alta resolución, cuantitativas, de barrido único. Soporta imaginología 4D hasta 36 volúmenes por segundo. Soporta imaginología de ecocardiograma STIC fetal 3D. Soporta Doppler 3D a color. Soporta Grosor Íntima Media (IMT) con cuantificación en el programa QLAB. Campo de visión: 66 grados. Aplicaciones de volumen de propósito general abdominal, obstétrico y ginecológico. Soporta capacidades de guía de biopsia.

Contáctenos
Características
-

-

-

-

-

-

-
  • -
Ver todas las características
-

-

-

-

-

-

-

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.