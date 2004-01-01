La extensión Microstream CO₂ ofrece una forma compacta y flexible de ampliar las capacidades de medición de los dispositivos host (módulos de medición múltiple IntelliVue compatibles y monitores de pacientes). La extensión se puede conectar directamente al dispositivo host y envía las ondas medidas, los valores numéricos y las alertas a un monitor host IntelliVue que este conectado.
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Microstream es una marca registrada de la empresa Medtronic.
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