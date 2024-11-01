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Para los pacientes con apnea del sueño central, apnea del sueño compleja y respiración periódica, DreamStation BiPAP autoSV ofrece ventilación óptima con una intervención mínima. Su algoritmo clínicamente probado proporciona soporte cuando se necesita y, junto con los patrones de respiración del paciente, minimiza la presión aplicada, la presión soporte y la respiración suministrada mecánicamente, de modo que los pacientes pueden dormir cómodamente y descansar.
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Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Diseño potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Diseño potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
|Rango de presión
|
|Alivio de la presión Flex
|
|Tiempo de rampa
|
|Presión inicial de rampa
|
|Humidificación
|
|Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)
|
|Filtros
|
|Compensación de altitud
|
|Controles del dispositivo
|
|Garantía
|
|Dimensiones:
|
|Peso
|
|Tensión
|
|Frecuencia
|
|Amperaje
|
|Rango de presión
|
|Alivio de la presión Flex
|
|Dimensiones:
|
|Peso
|
|Rango de presión
|
|Alivio de la presión Flex
|
|Tiempo de rampa
|
|Presión inicial de rampa
|
|Humidificación
|
|Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)
|
|Filtros
|
|Compensación de altitud
|
|Controles del dispositivo
|
|Garantía
|
|Dimensiones:
|
|Peso
|
|Tensión
|
|Frecuencia
|
|Amperaje
|
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Proporciona a los pacientes más información sobre los datos de su terapia y herramientas como la capacidad de resolver los problemas más habituales, DreamMapper puede reducir el tiempo que su personal dedica a contestar preguntas frecuentes para poder dedicar más tiempo a los pacientes que necesiten mayor atención.
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DreamStation sistema de terapia de CPAP. Dispositivos de terapia del sueño están diseñados para ser la forma más cómoda y fácil de experimentar el sueño como debe ser. Conectando los pacientes y los equipos de atención, los dispositivos DreamStation permiten a los usuarios adoptar su cuidado con confianza, y permiten al equípo medico poner en práctica una gestión eficiente y eficaz del paciente.
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Su ingenioso diseño bajo la nariz deja el rosto descubierto ofreciendo máxima comodidad, libertad de movimiento y la posibilidad de dormir en la posición más cómoda. DreamWear es diferente a todas las demás mascarillas.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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