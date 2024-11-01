Se adapta a los cambios con AVAPS

Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.