Todos los pacientes que sufren enfermedades respiratorias crónicas tienen exigencias terapéuticas cambiantes. Con las soluciones de ventilación no invasiva DreamStation BiPAP AVAPS, tiene la capacidad de tratarlas adaptándose a esos cambios. Con soluciones de terapia probadas clínicamente, los respiradores de ventilación no invasiva DreamStation se adaptan a estas necesidades cambiantes del paciente, ayudando a normalizar la ventilación.
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DreamStation puede gestionar de manera automática y dinámica la vía aérea superior del paciente en cualquier modo de ventilación. Monitoriza de manera continua y reacciona a los cambios en la vía aérea superior con la presión más baja posible todas las noches. El objetivo de la gestión automatizada de las vías aéreas es proporcionar las presiones binivel más bajas para tratar las necesidades de ventilación del paciente.
Gestión automatizada de las vías aéreas
DreamStation puede gestionar de manera automática y dinámica la vía aérea superior del paciente en cualquier modo de ventilación. Monitoriza de manera continua y reacciona a los cambios en la vía aérea superior con la presión más baja posible todas las noches. El objetivo de la gestión automatizada de las vías aéreas es proporcionar las presiones binivel más bajas para tratar las necesidades de ventilación del paciente.
Gestión automatizada de las vías aéreas
DreamStation puede gestionar de manera automática y dinámica la vía aérea superior del paciente en cualquier modo de ventilación. Monitoriza de manera continua y reacciona a los cambios en la vía aérea superior con la presión más baja posible todas las noches. El objetivo de la gestión automatizada de las vías aéreas es proporcionar las presiones binivel más bajas para tratar las necesidades de ventilación del paciente.
DreamStation puede gestionar de manera automática y dinámica la vía aérea superior del paciente en cualquier modo de ventilación. Monitoriza de manera continua y reacciona a los cambios en la vía aérea superior con la presión más baja posible todas las noches. El objetivo de la gestión automatizada de las vías aéreas es proporcionar las presiones binivel más bajas para tratar las necesidades de ventilación del paciente.
Se adapta a los cambios con AVAPS
Se adapta a los cambios con AVAPS
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Se adapta a los cambios con AVAPS
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Se adapta a los cambios con AVAPS
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Soluciones probadas clínicamente
Soluciones probadas clínicamente
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Soluciones probadas clínicamente
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Soluciones probadas clínicamente
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Satisface necesidades específicas de los pacientes
Satisface necesidades específicas de los pacientes
DreamStation AVAPS se alinea con los patrones de respiración del paciente para minimizar la presión de soporte aplicada y las respiraciones suministradas mecánicamente. Y le ayuda a seguir conectado e informado con datos diarios acerca de la eficacia, el cumplimiento y el uso del paciente.
Satisface necesidades específicas de los pacientes
DreamStation AVAPS se alinea con los patrones de respiración del paciente para minimizar la presión de soporte aplicada y las respiraciones suministradas mecánicamente. Y le ayuda a seguir conectado e informado con datos diarios acerca de la eficacia, el cumplimiento y el uso del paciente.
Satisface necesidades específicas de los pacientes
DreamStation AVAPS se alinea con los patrones de respiración del paciente para minimizar la presión de soporte aplicada y las respiraciones suministradas mecánicamente. Y le ayuda a seguir conectado e informado con datos diarios acerca de la eficacia, el cumplimiento y el uso del paciente.
Satisface necesidades específicas de los pacientes
Satisface necesidades específicas de los pacientes
DreamStation AVAPS se alinea con los patrones de respiración del paciente para minimizar la presión de soporte aplicada y las respiraciones suministradas mecánicamente. Y le ayuda a seguir conectado e informado con datos diarios acerca de la eficacia, el cumplimiento y el uso del paciente.
Diseño orientado al paciente
Diseño orientado al paciente
El diseño elegante, moderno y discreto de DreamStation ofrece las características más relevantes para el usuario de dispositivos terapéuticos. Es pequeño y ligero, por lo que se puede colocar fácilmente en la mesilla de noche. Cuenta con menús sencillos de usar, una pantalla delantera que puede utilizarse tumbado o sentado en la cama, y una cámara de humidificación de una sola pieza fácil de limpiar.
Diseño orientado al paciente
El diseño elegante, moderno y discreto de DreamStation ofrece las características más relevantes para el usuario de dispositivos terapéuticos. Es pequeño y ligero, por lo que se puede colocar fácilmente en la mesilla de noche. Cuenta con menús sencillos de usar, una pantalla delantera que puede utilizarse tumbado o sentado en la cama, y una cámara de humidificación de una sola pieza fácil de limpiar.
Diseño orientado al paciente
El diseño elegante, moderno y discreto de DreamStation ofrece las características más relevantes para el usuario de dispositivos terapéuticos. Es pequeño y ligero, por lo que se puede colocar fácilmente en la mesilla de noche. Cuenta con menús sencillos de usar, una pantalla delantera que puede utilizarse tumbado o sentado en la cama, y una cámara de humidificación de una sola pieza fácil de limpiar.
El diseño elegante, moderno y discreto de DreamStation ofrece las características más relevantes para el usuario de dispositivos terapéuticos. Es pequeño y ligero, por lo que se puede colocar fácilmente en la mesilla de noche. Cuenta con menús sencillos de usar, una pantalla delantera que puede utilizarse tumbado o sentado en la cama, y una cámara de humidificación de una sola pieza fácil de limpiar.
Cuidados conectados y personalizados
Cuidados conectados y personalizados
Las innovaciones clínicas de eficacia demostrada de Philips apoyan una atención conectada y personalizada que satisface las necesidades específicas de sus pacientes al tiempo que ofrece la primera solución de ventilación no invasiva que puede tratar de forma simultánea y automática la hipercapnia y la apnea obstructiva del sueño (OSA) en cualquier modo de ventilación no invasivo.
Cuidados conectados y personalizados
Las innovaciones clínicas de eficacia demostrada de Philips apoyan una atención conectada y personalizada que satisface las necesidades específicas de sus pacientes al tiempo que ofrece la primera solución de ventilación no invasiva que puede tratar de forma simultánea y automática la hipercapnia y la apnea obstructiva del sueño (OSA) en cualquier modo de ventilación no invasivo.
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Las innovaciones clínicas de eficacia demostrada de Philips apoyan una atención conectada y personalizada que satisface las necesidades específicas de sus pacientes al tiempo que ofrece la primera solución de ventilación no invasiva que puede tratar de forma simultánea y automática la hipercapnia y la apnea obstructiva del sueño (OSA) en cualquier modo de ventilación no invasivo.
Las innovaciones clínicas de eficacia demostrada de Philips apoyan una atención conectada y personalizada que satisface las necesidades específicas de sus pacientes al tiempo que ofrece la primera solución de ventilación no invasiva que puede tratar de forma simultánea y automática la hipercapnia y la apnea obstructiva del sueño (OSA) en cualquier modo de ventilación no invasivo.
Manténgase conectado con los pacientes
Manténgase conectado con los pacientes
DreamStation ofrece el conjunto de opciones de conectividad más completo de entre las principales marcas de ventilación³. Con Bluetooth® integrado en cada dispositivo, y módem móvil y Wi-Fi opcionales, puede elegir las opciones más rentables y la que mejor se adapte a cada paciente.
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DreamStation puede gestionar de manera automática y dinámica la vía aérea superior del paciente en cualquier modo de ventilación. Monitoriza de manera continua y reacciona a los cambios en la vía aérea superior con la presión más baja posible todas las noches. El objetivo de la gestión automatizada de las vías aéreas es proporcionar las presiones binivel más bajas para tratar las necesidades de ventilación del paciente.
Gestión automatizada de las vías aéreas
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Gestión automatizada de las vías aéreas
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Se adapta a los cambios con AVAPS
Se adapta a los cambios con AVAPS
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Se adapta a los cambios con AVAPS
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Se adapta a los cambios con AVAPS
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Gracias a la presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) DreamStation BiPAP AVAPS ofrece atención al paciente personalizada mediante la adaptación automática al avance de la enfermedad y a las cambiantes necesidades del paciente. Ayuda a mantener una óptima comodidad para el paciente respaldando la atención al paciente y la eficacia de la ventilación además de simplificar el proceso de dosificación.
Soluciones probadas clínicamente
Soluciones probadas clínicamente
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
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Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Soluciones probadas clínicamente
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Resultados verificados independientemente destacan la reducción o normalización del PtcCO2¹,². La adición de la función de ventilación AVAPS a BPV-S/T (ventilación con presión binivel con modo espontáneo/temporizado) ofrece mejoras fisiológicas beneficiosas, que logran un descenso más eficiente del PtcCO2 comparado con el tratamiento con BPV-S/T únicamente¹,².
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Digital Auto-Trak es un algoritmo automatizado de activación de la respiración, ciclos y compensación de fugas que ajusta la ventilación a los patrones de respiración naturales del paciente. Digital Auto-Trak se adapta a la activación de la respiración y los ciclos mientras progresa la enfermedad del paciente y ayuda a eliminar la necesidad de ajustes manuales.
Satisface necesidades específicas de los pacientes
Satisface necesidades específicas de los pacientes
DreamStation AVAPS se alinea con los patrones de respiración del paciente para minimizar la presión de soporte aplicada y las respiraciones suministradas mecánicamente. Y le ayuda a seguir conectado e informado con datos diarios acerca de la eficacia, el cumplimiento y el uso del paciente.
Satisface necesidades específicas de los pacientes
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Satisface necesidades específicas de los pacientes
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Satisface necesidades específicas de los pacientes
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DreamStation AVAPS se alinea con los patrones de respiración del paciente para minimizar la presión de soporte aplicada y las respiraciones suministradas mecánicamente. Y le ayuda a seguir conectado e informado con datos diarios acerca de la eficacia, el cumplimiento y el uso del paciente.
Diseño orientado al paciente
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El diseño elegante, moderno y discreto de DreamStation ofrece las características más relevantes para el usuario de dispositivos terapéuticos. Es pequeño y ligero, por lo que se puede colocar fácilmente en la mesilla de noche. Cuenta con menús sencillos de usar, una pantalla delantera que puede utilizarse tumbado o sentado en la cama, y una cámara de humidificación de una sola pieza fácil de limpiar.
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Diseño orientado al paciente
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El diseño elegante, moderno y discreto de DreamStation ofrece las características más relevantes para el usuario de dispositivos terapéuticos. Es pequeño y ligero, por lo que se puede colocar fácilmente en la mesilla de noche. Cuenta con menús sencillos de usar, una pantalla delantera que puede utilizarse tumbado o sentado en la cama, y una cámara de humidificación de una sola pieza fácil de limpiar.
Cuidados conectados y personalizados
Cuidados conectados y personalizados
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Cuidados conectados y personalizados
Las innovaciones clínicas de eficacia demostrada de Philips apoyan una atención conectada y personalizada que satisface las necesidades específicas de sus pacientes al tiempo que ofrece la primera solución de ventilación no invasiva que puede tratar de forma simultánea y automática la hipercapnia y la apnea obstructiva del sueño (OSA) en cualquier modo de ventilación no invasivo.
Cuidados conectados y personalizados
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Las innovaciones clínicas de eficacia demostrada de Philips apoyan una atención conectada y personalizada que satisface las necesidades específicas de sus pacientes al tiempo que ofrece la primera solución de ventilación no invasiva que puede tratar de forma simultánea y automática la hipercapnia y la apnea obstructiva del sueño (OSA) en cualquier modo de ventilación no invasivo.
Manténgase conectado con los pacientes
Manténgase conectado con los pacientes
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Especificaciones
General
General
Humidificación
Humidificación térmica: fija, adaptable
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)
Tarjeta SD: 6 meses; integrada: 3 meses
Filtros
Reutilizable para polen; ultrafino desechable
Controles del dispositivo
LCD, tecla/control giratorio
Garantía
2 años (EE. UU.)
Pautas de prescripción
Pautas de prescripción
Presión de ventilación
4 a 30 cm H2O (incrementos de 0,5 cm H2O)
EPAP: 4 a 25 cm H2O (incrementos de 0,5 cm H2O)
La presión CPAP máx. es 20 cm H2O
Modos
CPAP, S, S/T, T, PC
Respiraciones por minuto
1 a 30 (incrementos de 1 respiración)
Digital Auto-Trak
Sin ajustes; activación, ciclos y compensación de fugas completamente automatizados
AVAPS
Volumen objetivo: 200 a 1500 ml por respiración (incrementos de 10 ml)
IPAP máx.: 6 cm H2O a 30 cm H2O
IPAP mín.: EPAP más 2 cm H2O a 30 cm H2O (la presión de soporte mínima es de 2 cm H2O)
Tiempo de inspiración
0,5 a 3,00 segundos (incrementos de 0,1 segundos)
Tiempo de subida
1 a 6
Tiempo de rampa
5 a 40 minutos (incrementos de 5 minutos)
Alivio de la presión Flex
0 a 3 (solo en modo S)
Humidificación
Humidificación térmica, fija, adaptable (tubo calefactable de 15 mm o de 15 mm estándar)
Dimensiones y peso
Dimensiones y peso
Dimensiones:
15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sin humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (con humidificador)
Peso
1.33 kg/2.94 lbs (sin humidificador); 1.98 kg/4.37 lbs (con humidificador); Incluyendo fuente de ali
¹ 1Murphy, Patrick, et al. “The effect of volume targeted pressure support (PS) ventilation with autotitrating expiratory positive airways pressure (EPAP) and back up rate (BUR) on sleep quality in COPD-obstructive sleep apnoea (OSA) overlap syndrome.”
European Respiratory Journal 42.Suppl 57 (2013): P2583. With respiratory insufficiency patients diagnosed with COPD.
² Windisch, Wolfram. "Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation." CHEST 130 (2006): 815 With respiratory insufficiency patients diagnosed with Obesity Hypoventilation Syndrome
³2016 Internal assessment of leading competitive BiPAP devices with backup breath rate comparing Resmed Lumis and AirCurve NIV product lines.
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